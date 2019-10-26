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Дед сделал замечание пьяному внуку, тот схватился за нож

27.10.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дед сделал замечание пьяному внуку, тот схватился за нож
Фото из открытых источников

Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 октября в многоэтажке по улице Красной в Лунинце. Молодой человек окончил политехнический колледж, после чего работал токарем в одной из строительных организаций Лунинца.

Парень получил зарплату и пришел домой пьяный. Дед сделал ему замечание. Не желая слушать наставления, молодой человек схватился за нож, сообщает Медиа-Полесье.

Мать бросила мальчика еще новорожденным. Родителей ему заменили бабушка с дедушкой.

Подозреваемый в совершении убийства задержан. 

Дед сделал замечание пьяному внуку, тот схватился за нож
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