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Дед сделал замечание пьяному внуку, тот схватился за нож
27.10.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 октября в многоэтажке по улице Красной в Лунинце. Молодой человек окончил политехнический колледж, после чего работал токарем в одной из строительных организаций Лунинца.
Парень получил зарплату и пришел домой пьяный. Дед сделал ему замечание. Не желая слушать наставления, молодой человек схватился за нож,
Мать бросила мальчика еще новорожденным. Родителей ему заменили бабушка с дедушкой.
Подозреваемый в совершении убийства задержан.
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Милицию и скорую помощь вызвала бабушка. 64-летнего мужчину спасти не удалось. Он был молодому человеку как отец.
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