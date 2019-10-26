В воскресенье — день автомобилиста и дорожника. Качество, надежность, опыт и молодость

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожно-строительной отрасли!

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и дорожника!

Это праздник водителей, механиков, диспетчеров, руководителей автопредприятий, всех, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок, а также всех автолюбителей, которых с каждым годом становится всё больше и больше. Одновременно успешная работа автотранспортной системы была бы невозможна без четких, оперативных и слаженных действий дорожных служб.

Желаем всем автомобилистам и дорожникам безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.

Обслуживая артерии страны

В этом году филиалу «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр» исполняется 20 лет. Все эти годы дорожно-эксплуатационная служба усердно и качественно заботилась о состоянии дорог республиканского значения Несвижского, Копыльского и Клецкого районов.









В ДЭУ № 65 трудятся 125 человек, из них 87 благоустраивают дороги Несвижчины. Все эти люди — прекрасные специалисты в своей области, чьи успехи не раз отмечались на различных уровнях. Шесть сотрудников — Артем Абросимов, Иван Уласик, Юрий Ожешко, Дмитрий Шевчук, Сергей Степанов и ветеран Иван Заянчиковский — имеют нагрудный знак «Почетный дорожник Беларуси» 2 степени, Михаил Гавриленя — знак «Почетный дорожник Беларуси» 1 степени. Водитель автомобиля Юрий Ратомский награжден нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік», а водитель автомобиля линейно-дорожной дистанции 651 Иван Толмачивец — медалью «За трудовые заслуги».

Первостепенная задача организации — обеспечение безопасного и бесперебойного проезда по обслуживаемым дорогам, поэтому ДЭУ постоянно проводит работы по улучшению дорожных условий. Это ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки, призванной облегчить водителям ориентирование в пути, а также строительство автопавильонов, ремонт мостов и устройство велосипедных дорожек.

В обязанности дорожно-эксплуатационной службы входит также и содержание зеленых насаждений вдоль дорог — уборка аварийных деревьев, посадка новых, обкашивание обочин и полосы отвода летом.

— В этом году бригада по нанесению разметки работала на автодороге Минск — Гродно, — рассказывает начальник филиала ДЭУ № 65 Вячеслав Минкевич. — Используя пластик холодного нанесения, устраивали элементы дорожной разметки и аппликации дорожных знаков на асфальтобетонном покрытии от Минска до Ивья. Также наносили разметку в таких районах, как Слуцкий, Узденский, Солигорский, Столбцовский, Любанский, Стародорожский, Ганцевичский и другие — география очень обширная.

Кроме непосредственной заботы о дорогах республикан-ского значения, дорожно-эксплуатационное управление участвует и в благоустройстве Несвижа. В этом году помогали благоустраивать территории возле многоквартирных домов по улицам Ленинской и Могилевской. Сейчас организация работает на территориях микрорайонов «Южный» и «Северо-западный 2» в г. Несвиже.

За плечами работников ДЭУ № 65 немало лет усердной и кропотливой работы, за которую им благодарны люди, а впереди у них — еще больше успехов и достижений.

С праздником!

Поздравляем с профессиональным праздником всех тех, кто отдает свои силы, знания, умения и опыт созданию и развитию современной, комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры.

Дороги — это не только артерии страны, имеющие огромное стратегическое и экономическое значение, но и показатель развития общества, его культуры и благосостояния. Невозможно перечислить все объекты, на которых работали и продолжают трудиться работники дорожной отрасли Беларуси. Как всегда к своему профессиональному празднику мы подошли с достойными результатами. Особую благодарность хочется выразить ветеранам дорожной отрасли, которые по-прежнему продолжают трудиться или, находясь на заслуженном отдыхе, передают свой богатый профессиональный опыт молодежи.

Желаем всем дорожным и автотранспортным организациям процветания и дальнейших успехов в нелегкой работе по поддержанию современной и благоустроенной дорожной сети.

Администрация и профсоюзный комитет филиала «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-центр».

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

З сур’ёзным падыходам да справы

Герой майго сённяшняга аповеду — Яўген Корбут, майстар дарожны ў філіяле КУП “Мінскаблдарбуд”-“ДРБУ № 168”, малады, перспектыўны работнік. Прыйшоў сюды пасля заканчэння Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, дзе атрымаў адукацыю па спецыяльнасці “Аўтамабільныя дарогі” на факультэце транспартных камунікацый. І ўжо шосты год працуе па прафесіі.

Яўген Алегавіч забяспечвае выкананне работ па будаўніцтве, рамонце і ўтрыманні аўтамабільных дарог і па ўсіх элементах аўтамабільнай дарогі (па рамонце і ўтрыманні зямельнага палатна і водаадвода, дарожнага адзення, штучных збудаванняў, арганiзацыi i забеспячэнні бяспекі руху аўтама-більных сродкаў) ва ўстаноўленыя тэрміны. Ажыццяўляе кантроль і аналіз тэхнічнага стану дарог. Выяўляе будаўнічыя і эксплуатацыйныя дэфекты. Складае і вядзе тэхнічную дакументацыю, звязаную з аглядам, абследаваннем, рамонтам і ўтрыманнем аўтамабільнай дарогі.





— Спачатку было крыху скла-дана, — дзеліцца Яўген. — Складана, менаві-та як маладому спецыялісту, прывыкнуць да спецыфікі работы. Здавалася б, як гэта 22-гадовы хлопец будзе даваць распара-джэнні чалавеку напалову, а то і больш, старэйшаму за мяне. Але паступова ўсё стала на свае месцы. Усталяваліся добрыя ўзаемаадносіны з падначаленымі (іх у яго 12. — Аўт.). Як ты ставішся да лю-дзей, так і людзі ставяцца да цябе, — працягвае мой суразмоўца. — Галоўнае — заставацца чалавекам у любой сітуацыі, знаходзіць паразуменне, не ставіць сябе вышэй за людзей працы: яны — гэта наша ўсё. Хоць, безумоўна, кіраўнік павінен мець сваё “Я”, і строгасць, канешне, павінна быць.

Калектывам, у якім працуе, Яўген Корбут задаволены. У ім працавітыя людзі, якія аддалі справе ўжо па 15 — 20 гадоў, якія маюць павагу і добрае стаўленне калег. З імі заўсёды можна параіцца і знайсці патрэбнае выйсце з узнікшай праблемы ці пытання.

І маладога майстра тут таксама паважаюць і працаўнікі, і кіраўніцтва. Вось што гаворыць пра Яўгена Алегавіча намеснік дырэктара рамонтна-будаўнічага прадпрыемства Юрый Аляксеевіч Казлоўцаў:

— Спецыяліст ён граматны, добрасумленны, дысцыплінаваны, з жаданнем і разуменнем адносіцца да працы. У мінулым годзе мы з ім былі паўгода ў камандзіроўцы ў Лагойскім раёне, дапамагалі будаваць дарогу Жодзіна —Дзяніскі. Зараз за ім замацаваны аб’екты капітальнага і бягучага рамонту. Яўген заўсёды ветлівы і карэктны ў адносінах да людзей, ён зарэкамендаваў сябе з лепшага боку. Адным словам, чалавек на сваім месцы, — дадаў Юрый Аляксеевіч.

За свой невялікі рабочы перыяд Яўген Корбут ужо быў адзначаны Ганаровай граматай галаўной арганізацыі, выбіраўся дэлегатам раённага злёту перадавікоў ад свайго працоўнага калектыву.

Уважаемые работники филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №168», филиала «ДЭУ-65» РУП «Минскавтодор-Центр», филиала «Автомобильный парк №8» ОАО «Миноблавтотранс», дорогие ветераны дорожной и транспортной отраслей!

В этот замечательный день примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и дорожника!

Трудно вложить в несколько строк те теплые слова, которые хотелось бы сказать всем вам. Приятно осознавать, что мы трудимся на общее дело и что наш вклад в это дело очень и очень значимый. Дороги и транспорт неотделимы друг от друга. Поэтому ваш праздник по праву считается всенародным.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, материального благополучия, оптимизма, удачи во всех делах. Пусть судьба будет благосклонна к вам и вашим близким, уверенность и профессионализм вас не подведут, а удача, успех и благополучие всегда присутствуют рядом с вами.

Администрация и профсоюзный комитет филиала

КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №168».

Вольга КАНДРУКЕВІЧ.

Ганаровы работнік

Болей за сорак гадоў працуе ў філіяле “Аўтамабільны парк № 8” ААТ “Мінаблаўтатранс” вадзіцель Уладзімір Лукашэвіч. За гэты час Уладзімір Канстанцінавіч здзейсніў ужо не адно кругасветнае падарожжа, калі скласці ўвесь кіламетраж яго маршрутаў. Адказны, добрасумленны, тэхнічна граматны, ён любіць і ўмее працаваць. За шматгадовую і добрасумленную працу неаднаразова ўзнагароджваўся кіраўніцтвам прадпрыемства, райвыканкама, Мінаблвыканкама, мае ганаровыя нагрудныя знакі “За працу без аварый” першай, другой і трэцяй ступеней, карыстаецца павагай і заслужаным аўтарытэтам у калег. Варта адзначыць, што У.К. Лукашэвіч не толькі добры работнік, ён яшчэ прыкладны сем’янін і выдатны гаспадар. У каханні і згодзе яны з жонкай Галінай Уладзіміраўнай пражылі ўжо трыццаць дзевяць гадоў, выгадавалі двух сыноў Віталя і Руслана.Сёння ў гэтай шчаслівай сям’і пяцёра ўнукаў — Арцём, Уладзіслаў, Анюта, Дыяна і Анастасія, якія вельмі любяць свайго дзядулю. З нагоды прафесійнага свята Уладзімір Канстанці-навіч узнагароджаны нагрудным знакам “Ганаровы работнік” ААТ “Мінаблаўтатранс”.





Уважаемые работники автомобильного парка и ветераны труда!

Примите теплые и сердечные поздравления по случаю профессионального праздника. Особая благодарность нашим ветеранам, создавшим и передавшим нам ту базу, которую мы обязаны развивать и приумножать. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, творческого подхода к любому делу, профессионального роста. Желаем мира и счастья вашим семьям. Пусть в ваших домах будет тепло и достаток.

Автотранспорт в жизни нашей —

Всякий знает: очень важен.

Поздравляем всех, кто с ним

Связан неразрывно.

Пожелать им всем хотим

Трасс всегда счастливых,

И здоровья, и тепла,

И любви любимых,

Чтоб судьба не подвела,

Чтоб невзгоды — мимо.

Администрация филиала «Автомобильный парк №8» ОАО «Миноблавтотранс».

Наталля ЕРМАШЭНКА.