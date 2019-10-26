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Битвой «кротов» с «трактористами» завершится 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
27 октября матчем в Солигорске завершится 26-й тур
Вчера в Гомеле местный клуб чуть было не отобрал очки у брестского «Динамо», но вновь сыграли замены Марцела Лички и Брест увез домой три балла.
Команда продолжает впечатлять своим ходом по чемпионату и набранными 67 очками. Как
Несмотря на то, что у Борисова и Солигорска есть по одной игре в запасе (вернее, у БАТЭ есть игра против «Дняпро-МЧЗ», «горняки» запишут три балла в свой актив автоматически из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо»), отрыв от брестчан составляет к этому дню 10 очков для Борисова и 13 очков для Солигорска.
Сегодня кому-то надо побеждать, чтобы сохранилось подобие интриги. Правда, «кротам» не помогут очень важные игроки: Никола Антич и Элис Бакай, которые не успели восстановиться. Ничья в матче почти наверняка подарит «золото» брестскому «Динамо».
27 октября также обратите внимание на матч в Витебске, где местная команда сыграет против «Торпедо-БелАЗа». Победа жодинского клуба позволит команде Юрия Пунтуса подобраться к четвертому месту на расстояние двух очков.
25 октября прошел один матч:
26 октября состоялись сразу четыре игры:
Все игры можно смотреть в прямом эфире на
27 октября тур завершат матчи в Витебске и Солигорске:
ФК «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ», 17.00;
«Шахтер» — БАТЭ, 19.00.
Чем жили команды между турами.
Брест продолжает усиливаться к новому сезону
Брестское «Динамо» продолжает укреплять состав к новому сезону, явно не собираясь сбавлять обороты и в дальнейшем, подпитываясь деньгами своего босса Александра Зайцева.
23 октября грянул сенсационный трансфер. Команда объявила о подписании контракта с защитником
Хачериди
Чуть раньше пошли слухи, что Брест положил глаз на полузащитника «Шахтера» Элиса Бакая. Как
Сам игрок довольно расплывчато обозначил свое будущее: «У меня были разговоры с клубом („Шахтером“. — Прим. SPORT.TUT.BY), но прямо сейчас я хочу быть сконцентрированным на чемпионате. Сейчас совсем не важно думать о контракте. Главное — это закончить сезон хорошо: выиграть титул.
Я должен сделать все возможное для команды, города, болельщиков. И когда придет время уходить, я хочу, чтобы все люди, связанные с клубом, уважали меня», — сказал Бакай в эфире телеканала «Беларусь 5».
Исход из «Шахтера»
«Кроты», похоже, также сильно преобразятся к следующему сезону. Вот только в лучшую ли сторону? Команда
Речь идет о полузащитнике Валерии Громыко и хавбеке Юрии Ковалеве, сообщает
Нет пока новой подписи под договором с «горняками» у Павла Рыбака, Александра Сачивко и Николая Януша.
Напомним, что с тренерским штабом Сергея Ташуева также еще не продлен контракт. И будет ли он продлен, станет известно по итогам золотой гонки.
Более того, пошли слухи, что украинский специалист Юрий Вернидуб может возглавить «Шахтер». С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб весьма успешно возглавлял луганскую «Зарю», выигрывал с ней медали, трофей и выходил в Лигу Европы. Он дважды признавался тренером года в Украине,
Туманное будущее минского «Динамо»
Легендарный столичный клуб, похоже, перейдет из рук Мингорисполкома в руки айтишников, обласканных Александром Лукашенко.
Новыми владельцами, по
Но по
Сериал, похоже, только начинается! Напомним, что среди претендентов на «Динамо» называли российского бизнесмена Михаила Гуцериева и Владимира Япринцева, бывшего компаньона Чижа по «Трайплу».
И немного юмора
Наш чемпионат ожидает почти голливудская развязка. И блогер из Витебска
Смотрите!
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