Битвой «кротов» с «трактористами» завершится 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

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27 октября матчем в Солигорске завершится 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В 19.00 «Шахтер» пример БАТЭ и, возможно, эта игра станет определяющей в борьбе за высшие награды чемпионата. Эти команды все еще ведут золотую гонку, но их отставание от брестского «Динамо» уже выглядит достаточно большим.

Вчера в Гомеле местный клуб чуть было не отобрал очки у брестского «Динамо», но вновь сыграли замены Марцела Лички и Брест увез домой три балла.

Команда продолжает впечатлять своим ходом по чемпионату и набранными 67 очками. Как напоминает «Трибуна» , в последний раз аналогичный результат был в 1999 году у БАТЭ, который на всех парах летел к своему первому золоту. Рекорд же принадлежит минскому «Динамо», которое в 1996 году после 25-го тура имело 66 очков.

Несмотря на то, что у Борисова и Солигорска есть по одной игре в запасе (вернее, у БАТЭ есть игра против «Дняпро-МЧЗ», «горняки» запишут три балла в свой актив автоматически из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо»), отрыв от брестчан составляет к этому дню 10 очков для Борисова и 13 очков для Солигорска.



Не исключено, что судьба тренеров зависит от того, на каком месте их команды завершат первенство

Сегодня кому-то надо побеждать, чтобы сохранилось подобие интриги. Правда, «кротам» не помогут очень важные игроки: Никола Антич и Элис Бакай, которые не успели восстановиться. Ничья в матче почти наверняка подарит «золото» брестскому «Динамо».

27 октября также обратите внимание на матч в Витебске, где местная команда сыграет против «Торпедо-БелАЗа». Победа жодинского клуба позволит команде Юрия Пунтуса подобраться к четвертому месту на расстояние двух очков.

25 октября прошел один матч:

«Неман» — ФК «Минск» — 1:0

26 октября состоялись сразу четыре игры:

РЦОР-БГУ — «Динамо» (Минск) — 3:3

ФК «Слуцк» — «Славия» — 0:0

ФК «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 1:2

«Ислочь» — «Дняпро-МЧЗ» — 1:1

Все игры можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

27 октября тур завершат матчи в Витебске и Солигорске:

ФК «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ», 17.00;

«Шахтер» — БАТЭ, 19.00.

Положение в чемпионате после второго дня 26-го тура. Следует учитывать, что некоторые команды еще сыграют 30 октября перенесенные матчи 16-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 26 21 4 1 64 19 67 2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57 3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54 4 Динамо (Минск) 25 14 4 7 38 28 46 5 Ислочь 26 12 6 8 36 30 42 6 Торпедо-БелАЗ 25 12 5 8 34 30 41 7 ФК Городея 26 11 7 8 28 25 40 8 Неман 26 9 5 12 23 33 32 9 ФК Витебск 25 8 6 11 23 32 30 10 ФК Минск 26 7 8 11 33 42 29 11 Славия 25 7 6 12 26 32 27 12 ФК Слуцк 26 7 6 13 24 44 27 13 Дняпро-МЧЗ 25 6 6 13 25 32 24 14 РЦОР-БГУ 26 5 8 13 41 61 23 15 ФК Гомель 26 4 8 14 35 45 20 16 Торпедо (Минск) 25 1 3 21 4 48 6

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Чем жили команды между турами.

Брест продолжает усиливаться к новому сезону

Брестское «Динамо» продолжает укреплять состав к новому сезону, явно не собираясь сбавлять обороты и в дальнейшем, подпитываясь деньгами своего босса Александра Зайцева.

23 октября грянул сенсационный трансфер. Команда объявила о подписании контракта с защитником сборной Украины Евгением Хачериди . Двухлетний контракт начнет действовать с 2020 года. Клуб уже решил укрепить центральную линию защиты.

Хачериди 12 лет выступал за киевское «Динамо» , а последний сезон защитник провел в греческом ПАОКе, но играл очень мало. Отметим, что у футболиста весьма непростой характер.

Чуть раньше пошли слухи, что Брест положил глаз на полузащитника «Шахтера» Элиса Бакая. Как сообщает «Трибуна» , албанец со следующего сезона станет игроком брестского «Динамо».

Сам игрок довольно расплывчато обозначил свое будущее: «У меня были разговоры с клубом („Шахтером“. — Прим. SPORT.TUT.BY), но прямо сейчас я хочу быть сконцентрированным на чемпионате. Сейчас совсем не важно думать о контракте. Главное — это закончить сезон хорошо: выиграть титул.

Я должен сделать все возможное для команды, города, болельщиков. И когда придет время уходить, я хочу, чтобы все люди, связанные с клубом, уважали меня», — сказал Бакай в эфире телеканала «Беларусь 5».

Исход из «Шахтера»

«Кроты», похоже, также сильно преобразятся к следующему сезону. Вот только в лучшую ли сторону? Команда потеряет двух важных игроков , которые перейдут в тульский «Арсенал».

Речь идет о полузащитнике Валерии Громыко и хавбеке Юрии Ковалеве, сообщает «Спорт-Экспресс» . Договоры вступят в силу с января, когда футболисты будут заявлены за команду.

Нет пока новой подписи под договором с «горняками» у Павла Рыбака, Александра Сачивко и Николая Януша.

Напомним, что с тренерским штабом Сергея Ташуева также еще не продлен контракт. И будет ли он продлен, станет известно по итогам золотой гонки.

Более того, пошли слухи, что украинский специалист Юрий Вернидуб может возглавить «Шахтер». С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб весьма успешно возглавлял луганскую «Зарю», выигрывал с ней медали, трофей и выходил в Лигу Европы. Он дважды признавался тренером года в Украине, передает «Трибуна» .

Туманное будущее минского «Динамо»

Легендарный столичный клуб, похоже, перейдет из рук Мингорисполкома в руки айтишников, обласканных Александром Лукашенко.

Новыми владельцами, по нашей информации , станут несколько белорусских IT-компаний, в том числе компания известного белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. По информации источника в IT-отрасли, переговоры об этом продолжались около трех месяцев.

Но по информации dev.by , Прокопеня и его компании не станут собственниками «Динамо». Переговоры о покупке доли в футбольном клубе завершились. Сделки не будет. А 24 сентября ресурс сообщил , что команду будет спонсировать администрация ПВТ, при этом объем финансирования будет «относительно небольшой», и клуб останется в собственности города. Это значит, что «Минск» в следующем сезоне не будет выступать в высшей лиге. По регламенту федерации у одного собственника не может быть две команды в чемпионате.

Сериал, похоже, только начинается! Напомним, что среди претендентов на «Динамо» называли российского бизнесмена Михаила Гуцериева и Владимира Япринцева, бывшего компаньона Чижа по «Трайплу».

И немного юмора

Наш чемпионат ожидает почти голливудская развязка. И блогер из Витебска Максим Фоминов немного заморочился, сделав забавный ролик, основанный на трейлере к американскому фильму «Ford против Ferrari» .

Смотрите!

Опрос В чемпионате будет сыграно еще пять туров! Кто же завоюет "золото"? Брест

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