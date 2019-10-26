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Битвой «кротов» с «трактористами» завершится 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу

27.10.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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27 октября матчем в Солигорске завершится 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В 19.00 «Шахтер» пример БАТЭ и, возможно, эта игра станет определяющей в борьбе за высшие награды чемпионата. Эти команды все еще ведут золотую гонку, но их отставание от брестского «Динамо» уже выглядит достаточно большим.

Вчера в Гомеле местный клуб чуть было не отобрал очки у брестского «Динамо», но вновь сыграли замены Марцела Лички и Брест увез домой три балла.

Команда продолжает впечатлять своим ходом по чемпионату и набранными 67 очками. Как напоминает «Трибуна», в последний раз аналогичный результат был в 1999 году у БАТЭ, который на всех парах летел к своему первому золоту. Рекорд же принадлежит минскому «Динамо», которое в 1996 году после 25-го тура имело 66 очков.

Несмотря на то, что у Борисова и Солигорска есть по одной игре в запасе (вернее, у БАТЭ есть игра против «Дняпро-МЧЗ», «горняки» запишут три балла в свой актив автоматически из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо»), отрыв от брестчан составляет к этому дню 10 очков для Борисова и 13 очков для Солигорска.


Не исключено, что судьба тренеров зависит от того, на каком месте их команды завершат первенство

Сегодня кому-то надо побеждать, чтобы сохранилось подобие интриги. Правда, «кротам» не помогут очень важные игроки: Никола Антич и Элис Бакай, которые не успели восстановиться. Ничья в матче почти наверняка подарит «золото» брестскому «Динамо».

27 октября также обратите внимание на матч в Витебске, где местная команда сыграет против «Торпедо-БелАЗа». Победа жодинского клуба позволит команде Юрия Пунтуса подобраться к четвертому месту на расстояние двух очков.

25 октября прошел один матч:

«Неман» — ФК «Минск» — 1:0

26 октября состоялись сразу четыре игры:

РЦОР-БГУ — «Динамо» (Минск) — 3:3

ФК «Слуцк» — «Славия» — 0:0

ФК «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 1:2

«Ислочь» — «Дняпро-МЧЗ» — 1:1

Все игры можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

27 октября тур завершат матчи в Витебске и Солигорске:

ФК «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ», 17.00;

«Шахтер» — БАТЭ, 19.00.

Положение в чемпионате после второго дня 26-го тура. Следует учитывать, что некоторые команды еще сыграют 30 октября перенесенные матчи 16-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 26 21 4 1 64 19 67
2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57
3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54
4 Динамо (Минск) 25 14 4 7 38 28 46
5 Ислочь 26 12 6 8 36 30 42
6 Торпедо-БелАЗ 25 12 5 8 34 30 41
7 ФК Городея 26 11 7 8 28 25 40
8 Неман 26 9 5 12 23 33 32
9 ФК Витебск 25 8 6 11 23 32 30
10 ФК Минск 26 7 8 11 33 42 29
11 Славия 25 7 6 12 26 32 27
12 ФК Слуцк 26 7 6 13 24 44 27
13 Дняпро-МЧЗ 25 6 6 13 25 32 24
14 РЦОР-БГУ 26 5 8 13 41 61 23
15 ФК Гомель 26 4 8 14 35 45 20
16 Торпедо (Минск) 25 1 3 21 4 48 6

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Чем жили команды между турами.

Брест продолжает усиливаться к новому сезону

Брестское «Динамо» продолжает укреплять состав к новому сезону, явно не собираясь сбавлять обороты и в дальнейшем, подпитываясь деньгами своего босса Александра Зайцева.

23 октября грянул сенсационный трансфер. Команда объявила о подписании контракта с защитником сборной Украины Евгением Хачериди. Двухлетний контракт начнет действовать с 2020 года. Клуб уже решил укрепить центральную линию защиты.

Хачериди 12 лет выступал за киевское «Динамо», а последний сезон защитник провел в греческом ПАОКе, но играл очень мало. Отметим, что у футболиста весьма непростой характер.

Чуть раньше пошли слухи, что Брест положил глаз на полузащитника «Шахтера» Элиса Бакая. Как сообщает «Трибуна», албанец со следующего сезона станет игроком брестского «Динамо».

Сам игрок довольно расплывчато обозначил свое будущее: «У меня были разговоры с клубом („Шахтером“. — Прим. SPORT.TUT.BY), но прямо сейчас я хочу быть сконцентрированным на чемпионате. Сейчас совсем не важно думать о контракте. Главное — это закончить сезон хорошо: выиграть титул.

Я должен сделать все возможное для команды, города, болельщиков. И когда придет время уходить, я хочу, чтобы все люди, связанные с клубом, уважали меня», — сказал Бакай в эфире телеканала «Беларусь 5».

Исход из «Шахтера»

«Кроты», похоже, также сильно преобразятся к следующему сезону. Вот только в лучшую ли сторону? Команда потеряет двух важных игроков, которые перейдут в тульский «Арсенал».

Речь идет о полузащитнике Валерии Громыко и хавбеке Юрии Ковалеве, сообщает «Спорт-Экспресс». Договоры вступят в силу с января, когда футболисты будут заявлены за команду.

Нет пока новой подписи под договором с «горняками» у Павла Рыбака, Александра Сачивко и Николая Януша.

Напомним, что с тренерским штабом Сергея Ташуева также еще не продлен контракт. И будет ли он продлен, станет известно по итогам золотой гонки.

Более того, пошли слухи, что украинский специалист Юрий Вернидуб может возглавить «Шахтер». С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб весьма успешно возглавлял луганскую «Зарю», выигрывал с ней медали, трофей и выходил в Лигу Европы. Он дважды признавался тренером года в Украине, передает «Трибуна».

Туманное будущее минского «Динамо»

Легендарный столичный клуб, похоже, перейдет из рук Мингорисполкома в руки айтишников, обласканных Александром Лукашенко.

Новыми владельцами, по нашей информации, станут несколько белорусских IT-компаний, в том числе компания известного белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. По информации источника в IT-отрасли, переговоры об этом продолжались около трех месяцев.

Но по информации dev.by, Прокопеня и его компании не станут собственниками «Динамо». Переговоры о покупке доли в футбольном клубе завершились. Сделки не будет. А 24 сентября ресурс сообщил, что команду будет спонсировать администрация ПВТ, при этом объем финансирования будет «относительно небольшой», и клуб останется в собственности города. Это значит, что «Минск» в следующем сезоне не будет выступать в высшей лиге. По регламенту федерации у одного собственника не может быть две команды в чемпионате.

Сериал, похоже, только начинается! Напомним, что среди претендентов на «Динамо» называли российского бизнесмена Михаила Гуцериева и Владимира Япринцева, бывшего компаньона Чижа по «Трайплу».

И немного юмора

Наш чемпионат ожидает почти голливудская развязка. И блогер из Витебска Максим Фоминов немного заморочился, сделав забавный ролик, основанный на трейлере к американскому фильму «Ford против Ferrari».

Смотрите!

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Матч в Солигорске может стать определяющим в борьбе за «золото» чемпионата.
 
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