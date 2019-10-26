«Кошка ушатала диван из кожзама, но разве это повод выгонять ее из дома?» Истории читателей про животных

Источник материала: Tut.by

Это юбилейный год для нашего проекта «Мех дня», который мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем добрые истории о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

А вот новая порция трогательных историй от наших читателей (собачники, будьте активнее, коты побеждают!)

«Я несла котенка домой и думала: «Что я сейчас скажу кошке Асе?»

— У нас в семье есть кошка Ася, ей уже 15 лет, она дама весьма ревнивая, хозяйка в доме. И поэтому мысль про «второго кота» давно крутилась у меня в голове, но я боялась, что Ася воспримет это в штыки и это будет стресс для нее. Но судьба распорядилась иначе и все решила за нас.



Ася была еще не в курсе, что ее ждет

Три года назад мы с мужем по дороге в магазин услышали жалобный писк из-под куста. Маленький, серый в полоску котенок очень громко требовал внимания прохожих. Муж питает слабость к серо-полосатым и предложил забрать кроху. Еще его покорили глаза котенка — они были ярко-карие. Помню, муж сказал: «Какой интересный цвет, таких не бывает».

Я несла его домой и думала: «Что я сейчас скажу Асе?». (Смеется.) Она сразу восприняла котенка в штыки, шипела и рычала. Кота назвали Кексом, бедолага был так истощен и измучен, что дома сразу сходил в лоток и там же заснул.





Потом мы его помыли и поехали к ветеринару. Там выяснилось, что у малыша инфекция, у него высокая температура и на улице он, скорее всего, очень скоро бы погиб. Следующую неделю мы каждый день ездили на уколы, а Кекс пока жил в карантине в отдельной комнате, спал в свернутом ковре и привыкал к новому дому.

Теперь мы вообще не представляем, как раньше жили без Кекса. С Асей у них особой любви не вышло, но они научились терпеть друг друга, иногда устраивают догонялки по дому, драки, вместе жуют цветы и воруют еду. Цвет глаз у него, конечно, поменялся — они стали зелеными. Ася, мне кажется, рядом с ним помолодела на несколько лет: что поделать, конкурент в доме.





Как только становится тепло, Кекс выезжает по выходным на дачу, там ловит мышей, ящериц, птиц, лазит по деревьям, катается на качелях — в общем, занимается тем, чем положено заниматься коту на природе.













Особые отношения у него с солнечными зайчиками, их он может ловить часами. Очень интересно то, что Кекс на даче и Кекс дома — это два разных кота. Дома он — независимый кот, который может позволить себя погладить, если у него есть настроение. А на даче — это самый ласковый кот в мире. Мы думаем, что он все-таки просто стесняется показывать свою нежную сущность при Асе.

P. S. Теперь я иногда думаю про третьего кота!

«Забыла, когда в одиночестве принимала ванну или готовила на кухне»

Мою котю зовут Шаньси, вместе мы уже 3,5 года. Однажды мне позвонила подруга-волонтер и спросила, умею ли я делать уколы котам. И объяснила, что спасенную с улицы кошку некуда везти после операции. Прислала мне ее фото… И это все решило.

Имя ее родилось от слова «шанс» — шанс на сытую и счастливую жизнь! Характерами срослись — просто нет слов, чтобы описать, как сильно.





Шаньси, словно верный пес, ждет после работы меня и первым делом бежит на ковер в зал, чтоб ее пожалели. Без вечернего моциона минут в 15 нежности кушать мы не будем: кот объявляет бойкот.

Как обычные кисы, кстати, мы не пьем воду из миски, нам интересно засунуть моську в чашку и лакать оттуда — так и стоит на двух подоконниках по чашке. Спать, конечно, вместе! Желательно под одеялом и под руку залезть — порой кажется, что спишь с мягкой игрушкой.

А еще она как раз тот тип котиков, которым можно спокойно трогать подушечки лап, носик, ушки: она будет 5−10 минут терпеть и потом только — легкий кусь.





Для меня у нее неисчерпаемый кредит доверия, перемещается за мной по квартире, как тень. Забыла, когда в одиночестве принимала ванну или готовила на кухне. Ей важно просто сидеть рядом.

Если вдруг под лапы попало что-то из бумаги, все превращается в конфетти, а в свободное от бумажек время приносим любимую рыбку и мышку. Играем с ней, как с собакой: она выполняет команду «апорт».





За ее здоровьем наблюдаю тщательнее своего: раз в год УЗИ всего, что только можно, два раза в год анализы крови, все прививки по графику и обязательно повесила медальон-адресник, на случай «если вдруг».

Никогда не думала, что возьму в дом не котенка, а взрослую кошку, и что она станет такой незаменимой!

«Вечером домой я вернулась с трудовой книжкой и Тошиком, завернутым в полотенце»

— Хочу рассказать историю о том, как в нашей семье появилось свое маленькое (или уже не очень) рыжее солнышко. Декабрь двухлетней давности был для меня довольно сложным в психологическом плане периодом: уныние от погоды, грядущая смена работы и общая усталость. Так под конец последнего рабочего дня на старой работе, копаясь в объявлениях, я увидела забавную рыжую мордочку и пропала… Прочитав историю о бедной животинке, твердо решила в канун Нового года подарить кому-то новый дом и надежду на лучшую жизнь.





Далее история развивалась со скоростью света: Тоша был забронирован у волонтера, в интернет-магазине закуплены все необходимые товары. Коллеги пребывали в ужасе, вероятно, думая, что я сошла с ума. Итог: вечером домой я вернулась с трудовой книжкой, полной машиной кошачьих принадлежностей и Тошиком, завернутым в полотенце. Сын был в восторге, муж в шоке, я довольная.





Так началась наша совместная жизнь вчетвером. За два года мы ни разу не пожалели, что наша семья увеличилась на 4 лапы и пушистый хвост. Тоша смог обаять абсолютно всех, включая моего папу — заядлого собачника. Котейкин умный, смекалистый, прекрасно со всеми ладит, вовлекается во все детские игры и шалости, безумно любит людей. Ему все время надо быть рядом с человеком (сидеть наблюдать, ходить «хвостиком», общаться (да-да, он очень разговорчивый)).





Он безошибочно определяет, когда кто-то из членов семьи подходит к дому, так как за пару минут до этого бежит к двери и начинает громко мяукать, оповещая об этом событии всех в квартире. Что удивительно для кота — очень любит обнимашки, посидеть-полежать рядом, при этом положив лапку на щеку и заглядывая в глаза. В нем напрочь отсутствует кошачье свободолюбие и отстраненность от человека. Порой нам кажется, что в прошлой жизни он был собакой — уж слишком нетипичные у него для кота повадки. До Тоши в детстве, юношестве у меня всегда были собаки, а у супруга — хомяки, поэтому мы никак не могли представить, что когда-нибудь так привяжемся и полюбим котика. Тошик не просто питомец, а наш обожаемый член семьи. Надеюсь, всех нас впереди ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

«Часто думаю: как спится семье, которая взяла кошку, как игрушку для ребенка, а потом предала ее?»

У нас два монохромных кота. Барсика я нашла на улице, еще когда училась в шестом классе. Принесла домой к маме, которая сказала отнести туда, где взяла. А потом мама взяла его на руки — и он замурлыкал (и это был первый и последний раз, когда он мурлыкал). Мама разрешила кота оставить.





Кот тогда, конечно, испортил ремонт и катался на занавесках, но мы ни о чем не пожалели. Сейчас ему 12 лет, и он предпочитает лежать рядом, чтобы ему чесали животик, смотреть в окно и мяукать на птичек, спать на солнышке (а лучше на хозяевах). Очень любит компании, ему надо быть в центре внимания, чтобы им любовались и его хвалили.

Одри же появилась в моей жизни позже, когда я училась на первом курсе университета. Решила взять кошку на передержку — выбрала по озорной фотографии. Приехала она с именем Мишель, но я быстро поняла, что оно ей не подходит и надо что-то звонкое.

Кошка была чудесная, мурлыкала, просилась на ручки, спала на мне, ходила хвостом и постоянно болтала что-то на своем кошачьем. Обожала играть с поясом от халата и носила его в зубах, как собака.





Тогда мы не видели возможности оставить кошку у себя и для нее нашли дом. И вроде все были рады. Но прошло два года…

Лето, конец третьего курса, и как снег на голову звонок от девушки, которая занималась пристройством Одри. Она сказала, что кошку возвращают, потому что «она надоела». Стала ненужной семье, где прожила два года. Испортила диван — и они решили, что в доме нет больше места для нее.

Когда привезли Одри — это была совсем другая кошка. Неделю она жила на шкафу. У нее не было двух зубов, и она боялась всего: громких звуков, резких движений, незнакомых людей, рук и особенно мужчин. От стресса кошка разлизывала лапы до крови и при любом шорохе пряталась под кровать.





За год с небольшим на передержке Одри немного оттаяла и подружилась с Барсиком — все же вместе веселее, всегда есть кого укусить за хвост. (Улыбается.) Посоветовавшись с близкими, я решила оставить Одри себе. Не могла представить, что завтра кто-то позвонит — и кошку придется отдать другим людям. Это был бы стресс и для Одри, и для нас.

За два года любви кошка очень изменилась. Она приходит к нам мурлыкать по утрам, когда мы приходим с работы — видим шнурок на кровати, значит, Одри приглашает к игре. Одрик больше не боится рук и разрешает себя погладить, пьет воду из крана, периодически метелит кота (для профилактики). Да и взгляд у кошки стал совсем другой, мягкий, домашний.









Да, кошка ушатала диван из кожзама, но разве это повод выгонять ее из дома? Диван можно перетянуть, обои переклеить, а заменить нашу Одри никем нельзя.

Я часто думаю: как спится семье, которая взяла кошку, как игрушку для ребенка, а потом предала ее? Вспоминают ли они о ней? Вспоминает ли она их? Думаю, не вспоминает. У Одри есть семья, друг Барсик и настоящий дом.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Ириска





Чудесная неженка Ириска ищет дом. Малышка всегда бежит встречать хозяина, любит гладиться, сидеть на ручках, тарахтит и муркает. Как все дети, девочка очень активная и энергичная, обожает подвижные игры. Котеночке полтора месяца, здоровенькая, к лотку приучена. Хорошо уживается с кошками, любит людей.





А уж какие у барышни будут усищи! Любознательный комочек счастья ждет вас.

Телефон: +375−25−986−33−85 — Ирина

Фелиция





Фелиция — это мисс бровки-усики, сочетание прекрасного характера и потрясающей внешности. У нее мягкая, пуховая шерстка, шикарный хвост и невероятные усы.

Филя любит вкусно покушать и сладко поспать теплым клубочком под боком.

Прекрасно ладит с другими котами и собаками, ведь вместе так весело играть и греть друг друга, когда любимого хозяина нет дома.





Поначалу робкая и стеснительная с человеком, она очень нуждается в ласке.

Фелиция — деликатная кошечка, никогда не будет навязывать свое общество, но всегда с благодарностью примет вашу любовь и внимание. Здорова, стерилизована, привита, очень чистоплотна, в еде непривередлива.

Звоните и приезжайте знакомиться.

Телефон: +375 29 703−77−37 — Оксана

Цыганка

Знакомьтесь: шикарная кошка Цыганка с зелеными глазами, в потрясающей шубке! Это молодая (около года), воспитанная дама, стерилизована, здорова.





Вся невероятно мягкая и мурчащая — просто теплый пушистый ком любви и ласки! И характер золото: животик подставляет, мурлычет громко-громко, с работы встречает.





Кошечка очень уважает еду: предпочитает сухой корм премиум-класса и мяско! Приходите за котей.

Телефон: +375 29 703−77−37 — Оксана

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Я занимаюсь помощью животным третий год и часто сталкиваюсь с тем, что люди хотят взять в семью именно малыша. Считают, что в пятинедельном котенке/щенке могут воспитать любой нужный характер и манеры. Знайте: это миф!

Из жизни: полтора года назад люди взяли моего подопечного, котенка пяти месяцев от роду. Котодевочка не очень любила сидеть на руках, просто терлась в ногах и спала рядом. Определяющим фактором при выборе кошки была схожесть с умершим питомцем. Хозяева оказались замечательные — любящие и терпеливые, но спустя год начали сетовать на то, что кошка совсем не обращает на них внимания и почти не ластится.

Решили, что нужно завести еще одну котю, на сей раз ручную, причем воспитать ее надо «с пеленок». Взяли четырехнедельного котенка — гладили, тискали ее постоянно и укладывали спать рядом, но… Малышка растет, ей четвертый месяц, вовсю носится со взрослой кошкой и уже не любит сидеть на руках. Надеюсь, через некоторое время замечательные хозяева возьмут у меня третьей взрослую кошу, реально любящую руки и коленки.

Приучение к лотку, когтеточке, режиму кормления, отсутствию страха перед людьми — это необходимые базовые элементы воспитания, и волонтеры ЗООшанса отдают питомцев, уже умеющих это делать.

Мы адаптируем к жизни в квартире животных в любом возрасте — диких и несоциальных выпускаем на улицу в привычное место обитания после стерилизации. Если животное с особенностями, об этом предупреждают: например, кошка не терпит фамильярности и ласк; пьет воду только из-под крана; боится звука домофона; при виде незнакомцев прячется под диван и т. д.

Речь идет о том, что мощное влияние на характер кота оказать нельзя. Сложно заставить животное ластиться и встречать с работы; смотреть телевизор вместе с хозяином, радостно встречать гостей; спать на нужной подушке-лежанке; играть в купленные развивающие игры…

Здесь неважен возраст меховичка — он просто может не хотеть делать это. Ведь кот — тоже личность, с которой надо считаться. А повышать голос, ругать, наказывать кошачьих стыдно и недопустимо — они легко пугаются и могут заболеть от стресса.

Поэтому, если для вас очень важен характер, рекомендуем брать животных старше двух лет, завершивших взросление. Здесь уже понятно, нравится ли ему спать на плече, топтаться на животе и муркать на ухо; будете ли вы путаться у зверька под ногами, собираясь на работу; много ли нужно времени уделять животному.

Справочно: средняя продолжительность жизни кота — 15 лет; собаки — 13 лет. Уверенно берите трех-, пяти-, восьмилетних питомцев — вы сможете еще долго быть вместе!

Взрослые котики и собаки тоже хотят жить в семье, быть любимыми и домашними.

Любите животных и дарите друг другу радость.