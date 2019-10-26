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Семена - в промерзшую землю. Как правильно засеять огород осенью?

27.10.2019 11:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Семена - в промерзшую землю. Как правильно засеять огород осенью?
shutterstock.com

Преимущества и проблемы

Выигрыш во времени по сравнению с традиционным посевом может составить 2–3 недели. Растения наилучшим образом используют запасы влаги в почве и продолжительный световой день. Перезимовав на грядке, семена получают естественную закалку, проявляют хорошую устойчивость к болезням. Кроме того, ранние всходы меньше страдают в конкурентной борьбе с сорняками.

Неустойчивая погода осенью и в начале зимы может спровоцировать прорастание семян, но всходы при этом не выживут. Поэтому сеять семена нужно с запасом, обычно норму высева увеличивают на одну треть. Желательно подбирать сорта, подходящие для подзимнего посева, растения должны быть холодо­стойкими, корнеплодные культуры – устойчивыми к цветушности. Урожай моркови и свёклы от подзимнего посева не подходит для длительного хранения, раннюю продукцию нужно использовать в конце лета и осенью.

Семена - в промерзшую землю. Как правильно засеять огород осенью? Как долго хранятся семена?

Подготовка грядки

Грядку для подзимнего посева готовьте заранее, за 2–3 недели, за это время почва осядет. Располагайте её на хорошо о­свещённом, ровном месте, там не должна застаиваться вода. Желательно выделить грядку с жёсткими бортами, ограждение предотвратит сход потока весенних вод и не даст смыть посевы. На открытых участках предусмотрите заграждение для задержания снега, оно обеспечит благополучную зимовку.

Перекопайте землю, выбирая сорняки. Для корне­плодов глубина перекопки – 20–25 см, на лёгких почвах под зелень достаточно прорыхлить грядки. Одновременно с перекопкой внесите удобрения: 10–15 г сульфата аммония, 20–25 г суперфосфата, 15–20 г сульфата калия или 50 г комплексного минерального удобрения, полведра перегноя или компоста, 1 стакан золы.

Выровняйте поверхность грядки граблями, наметьте бороздки для посева, слегка уплотнив дно рейкой или черенком садового инструмента. Накройте грядку плотным материалом и оставьте до посева.

Заранее заготовьте огородную землю и сухой мульчирующий материал в достаточном количе­стве. Их нужно хранить в защищённом, непромерзающем месте, чтобы засыпать семена после посева и замульчировать грядку.

Семена - в промерзшую землю. Как правильно засеять огород осенью?
Фото: Shutterstock.com

Погода диктует сроки

Угадать со сроками посевов можно, наблюдая за погодой и состоянием почвы на грядке. Сеять нужно в промёрзшую землю. В этом случае лучше не торопиться. Тёплая погода может спровоцировать прорастание семян, а последу­ющие морозы погубят всходы. Семена моркови, петрушки, пастернака всходят долго, их можно посеять после того, как ночные заморозки станут регулярными. Редис, лук, салат быстро набухают и прорастают. Высевайте их только после промерзания верхнего слоя земли. В средней полосе нашей страны к подзимним посевам приступают со второй половины октября и до середины ноября, в южных регионах сроки сдвигаются на месяц.

Семена - в промерзшую землю. Как правильно засеять огород осенью? Готовим семена к посадке. Советы опытного дачника

Как посеять семена

Раскройте грядку, присыпьте дно бороздок тонким слоем заготовленной почвы, равномерно разложите семена в бороздки и закройте непромёрзшей землёй, компостом или песком. Вместе с семенами тугорослых культур (морковь, петрушка) можно подсеять салат, который быстро взойдёт и послужит маячной культурой – обозначит рядки. Это позволит ранней весной прорыхлить междурядья и сохранить влагу. Замульчируйте грядку торфом, компостом, перепревшими опилками слоем 2–3 см – такая мульча предотвратит образование почвенной корки. Прикройте посевы лапником, жёсткими стеблями декоративных растений, соломой или сухой скошенной травой. Лёгкие материалы, которые разносятся ветром, прижмите крупными ветками или нетканым материалом, зафиксируйте шпильками или досками. Укрывные материалы снимите как можно раньше весной.

Кстати

Подзимние посевы проводят только сухими семенами.

Семена - в промерзшую землю. Как правильно засеять огород осенью?
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Опытные огородники уже в ноябре не теряют время и засевают часть огородных грядок семенами, рассчитывая на ранние и дружные весенние всходы.
 
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