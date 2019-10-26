Алла, мало? Почему пенсия Пугачёвой – 47 тыс. руб., а Софии Ротару – 4 тыс.

Источник материала: Аргументы и факты

Как жить на эти деньги?

«Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! — язвила Лолита Милявская в Инстаграме, когда в прошлом году перешагнула 55-летний рубеж. — Ожидала 7–8! Но пронесло! Ещё не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно».

Певица не имеет званий, а то её пенсия была бы существенно выше. 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 г. № 805-ПП, пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. руб. Для сравнения: ежемесячное денежное обеспечение Героев Советского Союза и России (без ограничения по возрасту) в Москве — 25 тыс. руб.



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«Моя базовая пенсия 25 тыс. руб., плюс отдельно идёт доплата за звание народного артиста 30 тыс., — сказал „АиФ“ дирижёр Государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка. — Если бы я не работал, то получал бы чуть больше. На мою пенсию можно прожить, если ужать потребности и покупать продукты не в дорогих магазинах, а в бюджетных».

Кстати, балетные артисты раньше других выходят на пенсию. Ректор Академии им. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что ему неизвестен точный размер его пенсии. По его словам, свою пенсию он получает с 33 лет, но ни разу не получал деньги на руки, они просто копятся на счету.

Цискаридзе получает надбавки за звание «Ветеран труда» и за выслугу лет. Поэтому его пенсия самая большая за всю историю Большого театра.

«А у меня самая обычная пенсия — 12 тыс., потому что у меня нет званий, — сетует композитор Владимир Матецкий. — Самый обсуждаемый сейчас вопрос: нас теперь заставляют платить взносы в Пенсионный фонд с авторских гонораров. Авторские отчисления всегда были особым неприкасаемым видом дохода. Теперь нас заставляют делиться ими с Пенсионным фондом. Эти деньги, по сути, являются для авторов основной пенсией. Поэтому все мы возмущены законодательным новшеством».

Не надейтесь на ПФ

«Пенсию я не получаю, — огорошил „АиФ“ признанием продюсер и создатель группы „На-На“ Бари Алибасов. — Я даже не знаю, кто её получает вместо меня. А, вспомнил, сестра получает мою пенсию. Какая она у меня, понятия не имею (обращается к своему помощнику. — Ред.). Какая у меня пенсия? Вот мне тут подсказывают: 12 500 руб. плюс добавка за заслуженного артиста. А кто вообще сказал, что надо жить на одну пенсию? Пенсия — это всего лишь добавка к накопленным за всю трудовую биографию деньгам. Пока человек работает, он должен думать, что старость придёт неизбежно и надо откладывать на неё, пока работаешь, а не надеяться на Пенсионный фонд».

Максим Галкин в интервью рэперу Басте заявил: «Пенсионная реформа не так напугала Аллу (Пугачёву. — Ред.), как размер её пенсии. Она уже давно по всем параметрам вышла на пенсию. Я имею в виду, по параметрам пенсионной реформы, а не про талант. Так вот, когда Алла впервые решила узнать, какая у неё пенсия, — сейчас вы все упадёте, — она была 2000 руб.! У Леонтьева на тот момент (это было лет 10 назад) была пенсия 10 тыс. руб. И то только потому, что он оформил себя как балетного! Но в нашей семье есть рабочая лошадка — это я, поэтому нет, мы не переживаем из-за пенсии». Сегодня Алла Пугачёва с учётом званий и наград получает около 47 тыс. руб.



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Александра Маршала неприятно удивил размер его пенсии. «12 тыс. руб.! Уму непостижимо! Как на эти деньги можно прожить?!» — говорит артист. А вот заслуженный артист Борис Моисеев, прекративший выступать после перенесённого инсульта, получает аж 55 тыс. (25 тыс. базовая плюс 30 тыс. за звание). «С периодичностью раз в пару месяцев разные СМИ перепечатывают одну и ту же статью, где написано, что Моисеев продаёт имущество, один, брошен, никому не нужен. Ну чушь собачья! — возмущается концертный директор артиста Сергей Горох. — Мы уже 2 года не работаем, просто нет смысла никакого. А в остальном... хочу всех успокоить: я всегда с ним рядом, чувствует Моисеев себя нормально. С инструктором разрабатывает руку. Никакого имущества он не продаёт. Дома в Болгарии и Юрмале у него остались. А недвижимость в Барвихе он продал в 2011 году. Он ходит на дни рождения. На свой день рождения в марте этого года ездил в круиз на 2 недели на самом большом лайнере. Такой подарок ему сделали его подруги Ада, Нелли и Галя. Потом мы заехали на несколько дней в Майами. И целый месяц летом Боря провёл в Юрмале, ходил на фестиваль Лаймы Вайкуле, встречался с Пугачёвой. Раньше он был медийной персоной, а сейчас живёт жизнью обычного пенсионера».

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Эдита Пьеха ранее признавалась, что к обычной пенсии получает ещё и «шахтёрскую» доплату в размере 25 тыс. руб. Когда губернатором Кузбасса был Аман Тулеев, он присвоил артистке звание «Почётный гражданин Кемеровской области».

Многие артисты и певцы ранее жаловались на небольшие пенсии. Издание «Стархит» сообщало, что, когда юморист Владимир Винокур достиг пенсионного возраста, ему начислили пенсию 10 тыс. руб., актёру Александру Панкратову-Чёрному — 13 тыс. руб., а Михаилу Боярскому — 20 тыс. руб., актрисе Татьяне Догилевой — 15 тыс. Винокуру положена доплата за звание народного артиста. Но, видимо, артист об этом ничего не знает. Поскольку Винокур обладает орденами «За заслуги перед Отечеством», он имеет право ещё на ежемесячное материальное обеспечение.

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Почему обидели Ротару

Размер пенсии народной артистки СССР Софии Ротару в пересчёте на рубли составляет всего 4 тыс. руб., пожаловался на несправедливость концертный директор певицы Сергей Лавров. «София Михайловна к своей пенсии даже не притрагивается, — утверждает он, — всё переводит на лечение девочки-инвалида».

Для сравнения: пенсии бывших лидеров государств очень даже сносные. Так, по данным РБК, бывший премьер Великобритании Гордон Браун получает в пересчёте на рубли пенсию 756 тыс., Билл Клинтон — 603 тыс. Пенсия Владимира Путина составляет 536 тыс. А самая скромная пенсия у бывшего премьера Индии Манмохана Сингха — 15 тыс. руб. Так что он может даже позавидовать российским артистам.