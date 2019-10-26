Успех воспитанницы волковысской школы настольного тенниса Анастасии Голубович на Спартакиаде студенческой молодежи России и Беларуси

Источник материала: Новости Волковыска

Студентка БГУ волковычанка Анастасия Голубович отправилась в Сочи в составе спортивной делегации нашей страны для участия в Спартакиаде студенческой молодежи России и Республики Беларусь в рамках Спартакиады Союзного государства-2019.

Соревнования российско-белорусской Спартакиады студенческой молодежи по игровым видам спорта (среди студентов 1999-2001 г.р.) пройдут с 25 по 30 октября на базе федерального спортивного центра «Юг Спорт». В программе – соревнования по бадминтону (юноши, девушки), волейболу (юноши, девушки) и настольному теннису (юноши, девушки).

В каждой спортивной делегации – по 147 человек. Республику Беларусь представят спортсмены Белорусского государственного университета физической культуры, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Белорусского государственного университета транспорта, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины и Белорусского государственного медицинского университета. В российской команде – представители студенческих спортивных клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, РСО-Алании, Воронежской, Ростовской, Пензенской и Тюменской областей.

Вчера прошли «личные» игры и наша землячка завоевала «золото», с чем и поздравляем Анастасию!

Желаем успешного выступления нашим спортсменам и следим за выступлениями сборной Республики Беларусь!



