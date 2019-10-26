Зубная паста, сода и «Ленор». Народные лайфхаки для обслуживания машины

Источник материала: Аргументы и факты

В первые снегопады грязь сильно покрывает машину, въедается в пористую поверхность резиновых колес, пачкает стекла и делает их менее прозрачными. Из-за химических реагентов тускнеет лакокрасочное покрытие. Чтобы восстановить былую красоту, приходится покупать полироли и иные специализированные средства. Однако они дороги, а эффект от них недолговечен. Какие привычные продукты бытовой химии помогут их заменить?

Зубная паста

Обычная зубная паста нередко используется совсем не для того, чтобы чистить зубы. Об этом знают все, кто побывал в армии. Там выяснили, что зубная паста хороша в том числе для натирания паркетных полов, а также для полировки блестящих металлических изделий. Полирующий эффект отбеливающей зубной пасты можно использовать и в автомобиле.

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К примеру, она пригодится для чистки фар. Перед обработкой с поверхности стекол головного света лучше убрать накопившуюся грязь и потом протереть их сухой тряпкой. Затем зубная паста наносится на мокрую твердую ткань и втирается в фару круговыми движениями.

Абразивный слой у нее, конечно же, не настолько велик, как у специализированных полиролей, но и без того эффект заметен уже после нескольких минут применения. После получасовой шлифовки фары блестят как новые.

Кроме того, помимо чистящего эффекта, зубная паста покрывает поверхность фары защитной пленкой, которая обладает водоотталкивающими свойствами. К ней меньше пристает грязь и не так сильно липнут дорожные химические реагенты. После полировки зубной пастой грязь лучше смывается омывателями.

Таким же образом можно натирать зеркала заднего вида и внутрисалонное зеркало. Зубная паста избавляет их от пятен жира и разводов, а также от пыли.

Кока-кола

Специфические свойства кока-колы известны давно. Ей можно оттирать пятна на одежде, мыть сантехнику или полировать сапоги. Находит она применение и у автомобилистов. К примеру, с середины прошлого века американские техники, готовящие новые автомобили к выставкам на автосалонах, натирали резиновые шины этим напитком. После кока-колы колеса приобретали чистый матовый черный цвет. Кока-кола растворяет жир, прекрасно смывает внешний химический налет и масляную пленку и придает черной резине насыщенный блеск.

Способ применения прост. Сначала надо помыть покрышки водой и убрать грубую грязь с их поверхности, после чего необходимо дать шинам высохнуть. Ну а дальше можно смачивать тряпку в кока-коле и натирать резину до блеска.

Кроме того, кока-колой хорошо оттираются пятна от насекомых, разбившихся о капот и о лобовое стекло.

Пищевая сода

Еще одним бытовым средством, способным упростить жизнь водителей, является пищевая сода. Она может использоваться как клей и как очищающее средство.

Если взять немного соды и смешать ее с клеем «Момент» в пропорции 50/50, то получится отличный полимер для соединения поврежденных деталей. Сода растворяется в клее с образованием белой кашицы. Этой субстанцией ремонтируются трещины на пластиковых деталях кузова или заполняются образовавшиеся в результате механического воздействия полости. При высыхании эта смесь превращается в нечто вроде крепкой пластмассы, которая способна нести нагрузку.

Кроме того, растворенную в воде соду применяют для очистки кузова от пятен, а также для натирания резиновых колес до блеска.

Для этого в 10 частях воды растворяют 1 часть соды, раствор можно наносить на поверхность кузова или на резину покрышек и затем протирать тряпкой из микрофибры. Можно очищать и стекла в машине, в особенности зимой, когда от обилия химических реагентов они теряют прозрачность.

«Ленор» в бачке омывателя

Чтобы защититься зимой от химической грязи на стеклах, можно прибегнуть к помощи кондиционера для белья «Ленор».

Если добавить его в бачок омывателя, то после нескольких использований стекло покрывается защитной пленкой, обладающей эффектом антидождя. Эта пленка не дает химии прилипать к поверхности. Капельки или скатываются вниз, или высыхают на ветру, после чего они хорошо смахиваются щетками стеклоочистителей без образования на стекле больших белых разводов. Таким образом экономится омывающая жидкость.

Для достижения нужного эффекта достаточно залить в бачок омывателя один колпачок «Ленора».