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В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев

27.10.2019 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Месячник по наведению порядка начался 12 октября. В его рамках в Ленинском и Московском районах Бреста сегодня высаживаются деревья, убирается листва, наводится чистота. В 9 утра началась посадка деревьев в Брестской крепости, в 10 часов — в Городском саду.

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев


Работа началась в утреннем тумане, на территории Брестской крепости в районе Северных ворот высадили три ряда кленов и рябин вдоль дороги. В посадке деревьев участвовали работники администрации Ленинского района, вместе с главой — Валентином Милошевским. Ещё одном местом посадки деревьев в Ленинском районе был Северный городок.

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев


В Городском саду первыми высадили деревья любительницы скандинавской ходьбы. Отложив лыжные палки в сторону, они посадили деревья, которые им выделил «Коммунальник» и полили их. 
А в 10 часов посадку деревьев начали работники Брестского горисполкома. «Коммунальник» для этого выделил 160 саженцев. Одна из аллей протянулась от камня в центре сада в сторону реки.

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев


Новшеством в Городском саду стала бронзовая птичка, усевшаяся возле камня в центре Городского сада.

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев


После посадки деревьев глава города вместе со специалистами обсудил планы продолжения набережной до Брестской крепости. Был осмотрен район, объекты и маршрут вдоль реки. (Обращаем внимание горожан: на территорию посторонним вход запрещён, ряд объектов охраняется собаками!).

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев


Завершилась экологическая акция в Городском саду высадкой аллеи семейных деревьев.

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев


Проект «Парк семейных деревьев» был инициирован БРСМ в октябре прошлого года. Он подразумевает создание в каждом регионе Беларуси парков, в том числе аллей и скверов семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево в специально отведенном месте. Рядом можно будет установить табличку с генеалогическим древом семьи и ухаживать за своим деревом, передавать заботу о нем своим потомкам.

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев


После установки таблички у начала аллеи в небо взлетели разноцветные воздушные шары, оставив у всех участников акции отличное настроение.

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев

В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев

 
Теги: Брест
 
 
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  Месячник по наведению порядка начался 12 октября. В его рамках в Ленинском и Московском районах Бреста сегодня высаживаются деревья, убирается листва, наводится...
 
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