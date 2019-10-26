В Бресте проходит экологическая акция по посадке деревьев

Источник материала: Виртуальный Брест

Месячник по наведению порядка начался 12 октября. В его рамках в Ленинском и Московском районах Бреста сегодня высаживаются деревья, убирается листва, наводится чистота. В 9 утра началась посадка деревьев в Брестской крепости, в 10 часов — в Городском саду.







Работа началась в утреннем тумане, на территории Брестской крепости в районе Северных ворот высадили три ряда кленов и рябин вдоль дороги. В посадке деревьев участвовали работники администрации Ленинского района, вместе с главой — Валентином Милошевским. Ещё одном местом посадки деревьев в Ленинском районе был Северный городок.







В Городском саду первыми высадили деревья любительницы скандинавской ходьбы. Отложив лыжные палки в сторону, они посадили деревья, которые им выделил «Коммунальник» и полили их.

А в 10 часов посадку деревьев начали работники Брестского горисполкома. «Коммунальник» для этого выделил 160 саженцев. Одна из аллей протянулась от камня в центре сада в сторону реки.







Новшеством в Городском саду стала бронзовая птичка, усевшаяся возле камня в центре Городского сада.







После посадки деревьев глава города вместе со специалистами обсудил планы продолжения набережной до Брестской крепости. Был осмотрен район, объекты и маршрут вдоль реки. (Обращаем внимание горожан: на территорию посторонним вход запрещён, ряд объектов охраняется собаками!).







Завершилась экологическая акция в Городском саду высадкой аллеи семейных деревьев.







Проект «Парк семейных деревьев» был инициирован БРСМ в октябре прошлого года. Он подразумевает создание в каждом регионе Беларуси парков, в том числе аллей и скверов семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево в специально отведенном месте. Рядом можно будет установить табличку с генеалогическим древом семьи и ухаживать за своим деревом, передавать заботу о нем своим потомкам.







После установки таблички у начала аллеи в небо взлетели разноцветные воздушные шары, оставив у всех участников акции отличное настроение.











