В Пинске фура «догнала» легковушку и съехала на газон

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днём 26 октября.





Фото канал zello «Пинск ГАИ»

На улице Первомайской у регулируемого пешеходного перехода автопоезд «Вольво» врезался в заднюю левую часть легковой «Хонды» на иностранных номерах.

После столкновения автофургон выехал на правый по ходу движения газон, откуда грузовик вытягивал спецтранспорт МЧС .

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Сообщений о пострадавших нет.





Фото канала zello «Пинск ГАИ»





Фото канал zello Пинск ГАИ





Фото канал zello Пинск ГАИ