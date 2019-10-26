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В Пинске фура «догнала» легковушку и съехала на газон
27.10.2019 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло днём 26 октября.
Фото канал zello «Пинск ГАИ»
На улице Первомайской у регулируемого пешеходного перехода автопоезд «Вольво» врезался в заднюю левую часть легковой «Хонды» на иностранных номерах.
После столкновения автофургон выехал на правый по ходу движения газон, откуда грузовик вытягивал спецтранспорт
В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Сообщений о пострадавших нет.
Фото канала zello «Пинск ГАИ»
Фото канал zello Пинск ГАИ
Фото канал zello Пинск ГАИ
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ДТП произошло днём 26 октября. Фото канал zello «Пинск ГАИ» На улице Первомайской у регулируемого пешеходного перехода автопоезд «Вольво» врезался в заднюю левую...
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