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В Пинске фура «догнала» легковушку и съехала на газон

27.10.2019 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днём 26 октября.

В Пинске фура «догнала» легковушку и съехала на газон

Фото канал zello «Пинск ГАИ»

На улице Первомайской у регулируемого пешеходного перехода автопоезд «Вольво» врезался в заднюю левую часть легковой «Хонды» на иностранных номерах.

После столкновения автофургон выехал на правый по ходу движения газон, откуда грузовик вытягивал спецтранспорт МЧС.

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Сообщений о пострадавших нет.

В Пинске фура «догнала» легковушку и съехала на газон

Фото канала zello «Пинск ГАИ»

В Пинске фура «догнала» легковушку и съехала на газон

Фото канал zello Пинск ГАИ

В Пинске фура «догнала» легковушку и съехала на газон

Фото канал zello Пинск ГАИ

 
 
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  ДТП произошло днём 26 октября. Фото канал zello «Пинск ГАИ» На улице Первомайской у регулируемого пешеходного перехода автопоезд «Вольво» врезался в заднюю левую...
 
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