18-летний внук убил своего деда в Лунинце

Источник материала: Виртуальный Брест

64-летний мужчина, заменивший внуку отца, от полученных ранений скончался.





Дом, в котором произошло убийство

Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 октября в многоэтажке по улице Красной.

Как известно Медиа-Полесью, молодой человек немногим более месяца, после окончания политехнического колледжа, проработал токарем в одной из строительных организаций Лунинца. По оценке коллег, рвением трудиться не отличался, но натура творческая.

Мальчика, ещё новорожденным, бросила мать. Родителей, которых лишили прав, ему заменили бабушка с дедушкой.

В ночь на 24 октября парень пришёл домой выпивший. Как рассказали на работе, в этот день была зарплата. Дед сделал внуку замечание. Не желая слушать наставления, он схватился за нож.

Милицию и скорую помощь вызвала бабушка.

Подозреваемый в совершении убийства задержан.

Об обстоятельствах преступления ожидаем комментарий следственных органов.