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18-летний внук убил своего деда в Лунинце
27.10.2019 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
64-летний мужчина, заменивший внуку отца, от полученных ранений скончался.
Дом, в котором произошло убийство
Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 октября в многоэтажке по улице Красной.
Как известно Медиа-Полесью, молодой человек немногим более месяца, после окончания политехнического колледжа, проработал токарем в одной из строительных организаций Лунинца. По оценке коллег, рвением трудиться не отличался, но натура творческая.
Мальчика, ещё новорожденным, бросила мать. Родителей, которых лишили прав, ему заменили бабушка с дедушкой.
В ночь на 24 октября парень пришёл домой выпивший. Как рассказали на работе, в этот день была зарплата. Дед сделал внуку замечание. Не желая слушать наставления, он схватился за нож.
Милицию и скорую помощь вызвала бабушка.
Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Об обстоятельствах преступления ожидаем комментарий следственных органов.
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64-летний мужчина, заменивший внуку отца, от полученных ранений скончался. Дом, в котором произошло убийство Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 октября в...
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