Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

Источник материала: Виртуальный Брест

Так сложилось, что разведением свиней на Столинщине активнее всего занимаются жители деревень Рубель и Хотомель. И продают они своих поросят на рынках в соседних населенных пунктах. В пятницу – в Ольшанах, в воскресенье – в Давид-Городке. Если на гужевой повозке, то выезжают из дома в половине пятого утра, если на машине – то позже.

– На рынке нужно быть хотя бы в половине шестого. В это время сюда приезжают перекупщики, – рассказывает Михаил Скребец из Рубля. – Если поросята им понравятся, то могут всех оптом забрать. Они их потом везут в Гомельскую область и там продают дороже. И нашим людям хорошо, и им заработок.

В былые годы Михаил Скребец держал лошадь, по 3 коровы, по четверо свиней, кур, гусей, уток. Сегодня у него только свиньи и овцы.

Местные покупатели приходят на рынок уже после семи часов утра. Присматриваются, расспрашивают, торгуются.





В этот день на площадке у автовокзала в Давид-Городке проходила сельскохозяйственная ярмарка. И торговцы поросятами расположились со своим товаром на обочине дороги. Покупателя надо зазывать, иначе пройдет мимо, и тут же сбивать цену, если заинтересуется товаром.





– Почем поросята?

– По 170 за парку. Если будете брать, отдам за 165.

– За 160.

– Ну то давай мешки.

Два поросёнка, извлеченные за заднюю ногу из деревянной клетки, с визгом перемещаются в мешки.

– Я муку запарваю, бульбы начавлю и едят, – инструктирует покупателей жительница Рубля. – А гарбузы тёртые едят ещё лучше, чем бульбу.

- О! Это хорошо. Гарбузов у нас хватает.





Покупатели уезжают, а продавцы начинают рассуждать, о том, что невыгодно стало заниматься разведением свиней. Традиционный уклад жизни в Рубле и Хотомле стремительно меняется. «Дарэмно поросят отдаем. Нэма з их толку», – заключают они.





– Причин тут несколько, – более подробно поделился с журналистом своими мыслями Антон Коледа из Хотомля. – Во-первых, был карантин, связанный с тем, что лошадь в деревне якобы сибирской язвой заболела. Поросят не разрешали вывозить. Их много скопилось, а покупателей больше не стало. Следовательно, цена на наш товар упала. Во-вторых, население стало лучше жить и перестало свиней держать. Сегодня проще в магазине готовое мясо купить. Чтобы человеку вырастить поросёнка весом 100 килограмм, нужно тонну зерна скормить, а это 500 рублей. А если готовой мукой кормить, то и все 700 выйдет. К зерну ещё и картошка нужна, а она мало сегодня у кого есть. А продашь этого поросёнка потом за 700 рублей. Вот и подумаешь, зачем эти затраты и хлопоты, если можно в магазине готовое мясо купить.





– Хозяйка волнуется. Уже 10 часов утра, а ещё ни одного поросёнка не продали. Молодые они ещё, им всего один месяц. А каждый выбирает покрупнее.





К телеге подходит семейная пара из Большого Малешева. Осматривают поросят, но с покупкой не спешат. И дело вовсе не в цене, она у всех примерно одинаковая – 140-160 рублей за пару. Есть из чего выбрать.

Муж охотно позирует, а жена рассказывает о семье и хозяйстве.

– У меня в доме четыре мужика: муж и трое сыновей. Мяса нужно много. Обычно убиваем кабанчика, сразу же продаём сало, а на вырученные деньги покупаем поросят.

– На зарплату не прожить?

– В деревне в личном хозяйстве всегда найдётся еда для животных: картошка, свекла. Потому и держим свиней, – уточняет глава семьи. – Это же Столинский район, мы рабочие люди, потому и спина у каждого болит…



