ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

27.10.2019 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Так сложилось, что разведением свиней на Столинщине активнее всего занимаются жители деревень Рубель и Хотомель. И продают они своих поросят на рынках в соседних населенных пунктах. В пятницу – в Ольшанах, в воскресенье – в Давид-Городке. Если на гужевой повозке, то выезжают из дома в половине пятого утра, если на машине – то позже.

– На рынке нужно быть хотя бы в половине шестого. В это время сюда приезжают перекупщики, – рассказывает Михаил Скребец из Рубля. – Если поросята им понравятся, то могут всех оптом забрать. Они их потом везут в Гомельскую область и там продают дороже. И нашим людям хорошо, и им заработок.

В былые годы Михаил Скребец держал лошадь, по 3 коровы, по четверо свиней, кур, гусей, уток. Сегодня у него только свиньи и овцы.

Местные покупатели приходят на рынок уже после семи часов утра. Присматриваются, расспрашивают, торгуются.

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

В этот день на площадке у автовокзала в Давид-Городке проходила сельскохозяйственная ярмарка. И торговцы поросятами расположились со своим товаром на обочине дороги. Покупателя надо зазывать, иначе пройдет мимо, и тут же сбивать цену, если заинтересуется товаром.

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

– Почем поросята?

– По 170 за парку. Если будете брать, отдам за 165.

– За 160.

– Ну то давай мешки.

Два поросёнка, извлеченные за заднюю ногу из деревянной клетки, с визгом перемещаются в мешки.

– Я муку запарваю, бульбы начавлю и едят, – инструктирует покупателей жительница Рубля. – А гарбузы тёртые едят ещё лучше, чем бульбу.

- О! Это хорошо. Гарбузов у нас хватает.

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

Покупатели уезжают, а продавцы начинают рассуждать, о том, что невыгодно стало заниматься разведением свиней. Традиционный уклад жизни в Рубле и Хотомле стремительно меняется. «Дарэмно поросят отдаем. Нэма з их толку», – заключают они.

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

– Причин тут несколько, – более подробно поделился с журналистом своими мыслями Антон Коледа из Хотомля. – Во-первых, был карантин, связанный с тем, что лошадь в деревне якобы сибирской язвой заболела. Поросят не разрешали вывозить. Их много скопилось, а покупателей больше не стало. Следовательно, цена на наш товар упала. Во-вторых, население стало лучше жить и перестало свиней держать. Сегодня проще в магазине готовое мясо купить. Чтобы человеку вырастить поросёнка весом 100 килограмм, нужно тонну зерна скормить, а это 500 рублей. А если готовой мукой кормить, то и все 700 выйдет. К зерну ещё и картошка нужна, а она мало сегодня у кого есть. А продашь этого поросёнка потом за 700 рублей. Вот и подумаешь, зачем эти затраты и хлопоты, если можно в магазине готовое мясо купить.

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

– Хозяйка волнуется. Уже 10 часов утра, а ещё ни одного поросёнка не продали. Молодые они ещё, им всего один месяц. А каждый выбирает покрупнее.

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

К телеге подходит семейная пара из Большого Малешева. Осматривают поросят, но с покупкой не спешат. И дело вовсе не в цене, она у всех примерно одинаковая – 140-160 рублей за пару. Есть из чего выбрать.

Муж охотно позирует, а жена рассказывает о семье и хозяйстве.

– У меня в доме четыре мужика: муж и трое сыновей. Мяса нужно много. Обычно убиваем кабанчика, сразу же продаём сало, а на вырученные деньги покупаем поросят.

– На зарплату не прожить?

– В деревне в личном хозяйстве всегда найдётся еда для животных: картошка, свекла. Потому и держим свиней, – уточняет глава семьи. – Это же Столинский район, мы рабочие люди, потому и спина у каждого болит…

Как и почём в Давид-Городке продают поросят. Фоторепортаж с обочины дороги

 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Так сложилось, что разведением свиней на Столинщине активнее всего занимаются жители деревень Рубель и Хотомель. И продают они своих поросят на рынках в...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 cтран, в которых появилось больше всего миллионеров в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовая куртка женская большого размера в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика