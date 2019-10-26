БКК заключила контракт на поставку удобрений в Индию

Источник материала: Ежедневник





Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, подписали контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок.

Из его условий из официального сообщения известна только цена - 280 долларов за тонну CFR. Объем и сроки выполнения контракта – не называются.

«Это соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли. Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах», - говорится в сообщении БКК.