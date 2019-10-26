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БКК заключила контракт на поставку удобрений в Индию
27.10.2019 11:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, подписали контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок.
Из его условий из официального сообщения известна только цена - 280 долларов за тонну CFR. Объем и сроки выполнения контракта – не называются.
«Это соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли. Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах», - говорится в сообщении БКК.
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Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, подписали контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок.
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