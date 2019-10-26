10 cтран, в которых появилось больше всего миллионеров в 2019 году

Эксперты банка пришли к выводу о том, что приблизительно 1 146 000 человек стали миллионерами в 2019 г., а их общее состояние достигло отметки 46,8 млн. За последний год в США появилось 675 тыс. новых миллионеров, это самый высокий показатель среди всех стран.





Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых появилось больше всего новых миллионеров в 2019 г.





10. Швейцария





Число миллионеров в 2019 году: 810 тыс.





Число новых миллионеров: 19 тыс.





9. Канада





Число миллионеров в 2019 году: 1 322 000





Число новых миллионеров: 30 тыс.





8. Испания





Число миллионеров в 2019 году: 979 тыс.





Число новых миллионеров: 33 тыс.





7. Индия













Число миллионеров в 2019 году: 759 тыс.





Число новых миллионеров: 34 тыс.





6. Бразилия





Число миллионеров в 2019 году: 259 тыс.





Число новых миллионеров: 42 тыс.





5. Нидерланды













Число миллионеров в 2019 году: 832 тыс.





Число новых миллионеров: 43 тыс.





4. Германия





Число миллионеров в 2019 году: 2 187 000





Число новых миллионеров: 65 тыс.





3. Китай





Число миллионеров в 2019 году: 4 447 000





Число новых миллионеров: 158 тыс.





2. Япония













Число миллионеров в 2019 году: 3 025 000





Число новых миллионеров: 187 тыс.





1. США





Число миллионеров в 2019 году: 18 614 000





Число новых миллионеров: 675 тыс.



