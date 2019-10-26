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10 cтран, в которых появилось больше всего миллионеров в 2019 году
Источник материала: Партизан
Более половины всех вновь появившихся миллионеров в 2019 г. проживают на территории США согласно новому отчету, который составили аналитики Credit Suisse.
Бразилия
Эксперты банка пришли к выводу о том, что приблизительно 1 146 000 человек стали миллионерами в 2019 г., а их общее состояние достигло отметки 46,8 млн. За последний год в США появилось 675 тыс. новых миллионеров, это самый высокий показатель среди всех стран.
Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых появилось больше всего новых миллионеров в 2019 г.
10. Швейцария
Число миллионеров в 2019 году: 810 тыс.
Число новых миллионеров: 19 тыс.
9. Канада
Число миллионеров в 2019 году: 1 322 000
Число новых миллионеров: 30 тыс.
8. Испания
Число миллионеров в 2019 году: 979 тыс.
Число новых миллионеров: 33 тыс.
7. Индия
Число миллионеров в 2019 году: 759 тыс.
Число новых миллионеров: 34 тыс.
6. Бразилия
Число миллионеров в 2019 году: 259 тыс.
Число новых миллионеров: 42 тыс.
5. Нидерланды
Число миллионеров в 2019 году: 832 тыс.
Число новых миллионеров: 43 тыс.
4. Германия
Число миллионеров в 2019 году: 2 187 000
Число новых миллионеров: 65 тыс.
3. Китай
Число миллионеров в 2019 году: 4 447 000
Число новых миллионеров: 158 тыс.
2. Япония
Число миллионеров в 2019 году: 3 025 000
Число новых миллионеров: 187 тыс.
1. США
Число миллионеров в 2019 году: 18 614 000
Число новых миллионеров: 675 тыс.
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Более половины всех вновь появившихся миллионеров в 2019 г. проживают на территории США согласно новому отчету, который составили аналитики Credit Suisse.
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