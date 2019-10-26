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В Гродно начали выпускать кошерный алкоголь

27.10.2019 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» один из первых в Беларуси получил сертификат кошерности.

Сертификат дает предприятию право размещать на этикетке специальный знак, который свидетельствует о том, что этот напиток кошерный, а значит — экологичный. В ближайшее время логотип будет размещен на 30 наименованиях продукции «Гродненского ликеро-водочного завода».

До получения документа работа предприятия всячески проверялась. На завод приезжали иностранные специалисты — аудиторы организации, которая занимается сертификацией в данной области. Проводился анализ ингредиентов и добавок. Кроме этого, гости лично наблюдали за процессом производства.
 
 
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ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» один из первых в Беларуси получил сертификат кошерности.
 
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