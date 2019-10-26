ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А не замахнуться ли нам? В США предложили план по захвату Калининграда странами НАТО

27.10.2019 11:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В случае вооруженного конфликта с Россией НАТО стоит рассмотреть план по захвату Калининграда.

Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда в США Ричарда Хукера.

Как отмечается в документе, военная эскалация приведет к гибели мирных жителей и масштабным разрушениям. При этом РФ “может проиграть из-за отставания от стран альянса в области военной авиации”.



По версии Хукера, сначала Москва попытается изолировать Литву, Латвию и Эстонию и защитить подходы к Петербургу. Однако НАТО благодаря своим воздушным силам во главе со Штатами примерно за две недели сможет захватить Калининградскую область, пишет ru.oxu.az

Эксперт отметил, что на раннем этапе конфликта Россия может надежно защищать Калининградскую область. Но наращивание сухопутной военной группировки США и Польши в регионе изменит расстановку сил, и РФ “потеряет этот анклав”, что станет “естественным возмещением ущерба за присоединение Крыма”.
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае вооруженного конфликта с Россией НАТО стоит рассмотреть план по захвату Калининграда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алла, мало? Почему пенсия Пугачёвой – 47 тыс. руб., а Софии Ротару – 4 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика