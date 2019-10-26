Купаловцы в Гродно привезли “Павлинку” и “Ревизор”

hrodna.life Показы состоялись 25 и 26 октября, пишет





– “Павлинка” с 44-го года идет на нашей сцене. Эта книга рекордов Гиннеса – посчитайте сами, сколько лет она уже идет. Это наш бренд и ее всегда хорошо посещают, – объясняет выбор художественный руководитель Николай Пинигин. – “Ревизор” – это относительный свежий наш спектакль. Лауреат V Республиканского конкурса театрального искусства “Национальная театральная премия”.









– Это действительно самые массовые постановки Купаловского театра. Наши партнеры – Гродненский драматический театр – обратились к нам с просьбой представить их гродненскому зрителю. И мы положительно к этому отнеслись, – говорит Генеральный директор театра Павел Латушко.













Павел Латушка і Мікалай Пінігін

“Павлинка” – это уже “визитка” театра. Она открывает каждый сезон Национального академического театра. Все молодые актеры, которые приходят в труппу, проходят через этот спектакль. Его можно посмотреть три-четыре раза каждый месяц. “Павлинку” собираются внести в Национальный список нематериального культурного наследия Беларуси. Такое предложение инициируют перед Минкультом и Советом Министров. Вопрос насчет Книги рекордов Гиннеса также обсуждается. Сначала проанализируют, есть ли там более старшие постановки. И, возможно, подадут заявку.





“Ревизор” – также популярная постановка. Периодически приобрести билеты на ее очень трудно. “Нас хорошо посещают люди”, – скромно говорит Николай Пинигин. И объясняет просто: “Это классика, которая популярна во все времена”. Это не единственная постановка на Гоголю. Также в минском театре можно посмотреть “Ночь на Рождество”.









– Гродно- это западная культурная столица Беларуси. Здесь зритель требовательный, который любит культуру, ценит культуру. Для нас это тоже творческий вызов – представить наши спектакли гродненскому зрителю, – говорит Павел Латушко.





Он добавляет, что в театре заинтересованы в расширении региональных связей. Они уже выступали в Слониме, Молодечно. В ближайшее время планирует посетить Бобруйск, Гомель , Солигорск. И будут расширять географию выступлений Купаловского театра в Беларуси и за ее пределами. В планах – Париж, Вильнюс, Киев, Москва.





Пока у труппы гастроли, в Минске можно посмотреть маленькие спектакли на два-три человека. Также в театре заинтересованы не только самим гастролировать, но и чтобы партнеры к ним приезжали. Поэтому на вопрос, поедет ли Гродненский драматический театр на гастроли в Минск, Павел Латушко пообещал подумать.





В театре отмечают рост посещаемости. За последнее время она увеличилась на 35 процентов. Чтобы привлечь зрителя, в театре запустили трансляции выступлений. В планах – 11 онлайн-постановок. Далее будут смотреть на отзывы зрителей. В театре надеются, что такие трансляции повлияют на результат посещаемости театра.



