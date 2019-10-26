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В Генпрокуратуру и Следственный комитет направлены заявления на Лукашенко

27.10.2019 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские граждане Позняк Зенон Станиславович, Беленький Юрий Адамович, Попков Сергей Петрович подготовили и отправили в Генеральную Прокуратуру и Следственный Комитет заявления с просьбой оценить на соответствие закону одно из признаний гражданина Лукашенко Александра Григорьевича.

В Генпрокуратуру и Следственный комитет направлены заявления на Лукашенко
Текст таков: 

Генеральному Прокурору Республики Беларусь

В Следственный Комитет Республики Беларусь

О проведении следствия

Просим провести следственные действия в связи с сообщением пресс-службами администрации Лукашенко о публичном высказывании А. Г. Лукашенко, в котором он засвидетельствовал о создании группы «кадрового резерва» в количестве 850 человек, которые наделены им определенными полномочиями защиты перед законом и обладают персональным иммунитетом. Без личного разрешения А.Г.Лукашенко «их нельзя задерживать, арестовывать». «Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать», - пояснил А. Г. Лукашенко.

Действия А.Г. Лукашенко грубо нарушают Конституцию Республики Беларусь, в том числе:

— ст 7. «В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства».

— ст.23. «Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону».


Конституция Республики Беларусь (глава 3 раздела 4) и Закон «О президенте Республики Беларусь» не наделяют лицо, которое занимает эту должность, правом предоставлять иммунитет и неприкосновенность отдельным гражданам или группам граждан.

Создание антиконституционной группы в целях формирования и удержания власти, незаконное наделение ее участников особыми полномочиями, которые выводят их из-под действия закона и подчиняют только личной свободы А. Г. Лукашенко, является актом грубого использования власти в личных интересах и превышения должностных полномочий. (Ст. 426 Уголовного Кодекса Республики Беларусь).

Напомним, что заявление о 850 "неприкасаемых" было сделано Александром Лукашенко во время выступления перед студентами Академии управления. "Люди, которые находятся в кадровом реестре Президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения Президента их нельзя задерживать, арестовывать, - цитировала  Лукашенко его пресс-служба. - Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать".

«Текст заявления может послужить примером для других заявлений, писем и обращений в органы прокуратуры и следствия. Пишите. Это надо делать», — прокомментировал инициативу Зенон Позняк.

Напомним, что Позняк, Беленький и Попков - лидеры партии КХП-БНФ. Лидер партии Зенон Позняк ивет в эмиграции, но остается гражданином Беларуси.
 
 
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Белорусские граждане Позняк Зенон Станиславович, Беленький Юрий Адамович, Попков Сергей Петрович подготовили и отправили в Генеральную Прокуратуру и...
 
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