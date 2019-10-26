Потратили $30000, результата нет: импортёры чая тоже недовольны айтишниками









Основная претензия управленца: ИТ-компании привыкли работать с иностранными заказчиками по высокой цене, которую не могут потянуть предприятия малого и среднего бизнеса внутри страны. А те, кто готов работать дешевле, не соответствуют качеству и позволяют себе вольности в общении.





— Мы — компания среднего бизнеса (основана в 1991 году в Солигорске, импортирует чай и кофе из Испании и Италии). Наша задача — продавать чай и создавать вокруг него сообщество. Мы не специалисты в ИТ. У нас нет возможности содержать серьёзных специалистов — это не наш профильный актив. Обычные бизнесы ведь работают без льгот, в жесткой системе конкуренции. С нас ещё поборы собирают в виде контрольных знаков — снимают все жировые прослойки! Мы не против технологий, но как перестраиваться? За счёт чего?





Сейчас мы работаем со старинной компанией, которая позиционирует себя лидером на рынке внедрения 1С (известно, что «Гомельлифт» и «Энергия» работают с разными ИТ-компаниями — прим. ред.). Платим приличные деньги, а они говорят: «Да разве это суммы? Для ИТ — это не суммы».









Говорят, делают нам одолжение, когда работают за такие деньги.





А когда я звоню руководителям и пытаюсь узнать, почему всё так долго идёт, они отвечают: «Да у вас люди такие-сякие, у вас глаза не горят».





Как будто в ИТ секторе понятия «клиентоориентирование» вообще не существует.





Почему?





Потому что дефицит услуг. Они больше работают на Запад. Судя по тому, что мы видим в прессе — всем не до нас. Оно не плохо. Оно как есть.