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WP: в США мужчина сгорел заживо, не сумев выбраться из автомобиля Tesla
27.10.2019 12:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В США водитель взятого в аренду автомобиля Tesla Омар Аван сгорел заживо, не сумев открыть дверь воспламенившейся машины, пишет
Несчастный случай произошел в штате Флорида. По информации издания, автомобиль въехал в пальму, и его литий-ионный аккумулятор загорелся. Водитель не смог самостоятельно выбраться из машины, а пытавшимся помочь Авану очевидцам не удалось открыть дверь с убирающимися ручками. Они должны были выдвинуться автоматически, но этого не произошло в связи со сбоем в системе.
«Огонь охватил автомобиль, и доктор Аван сгорел заживо. Все произошло из-за убирающихся ручек, из-за которых невозможно открыть дверь и которые представляют огромную опасность при пожаре», – сказал адвокат семьи погибшего.
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Водитель не смог самостоятельно выбраться из машины, а пытавшимся помочь Авану очевидцам не удалось открыть дверь с убирающимися ручками.
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