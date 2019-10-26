WP: в США мужчина сгорел заживо, не сумев выбраться из автомобиля Tesla

В США водитель взятого в аренду автомобиля Tesla Омар Аван сгорел заживо, не сумев открыть дверь воспламенившейся машины, пишет The Washington Post .

Несчастный случай произошел в штате Флорида. По информации издания, автомобиль въехал в пальму, и его литий-ионный аккумулятор загорелся. Водитель не смог самостоятельно выбраться из машины, а пытавшимся помочь Авану очевидцам не удалось открыть дверь с убирающимися ручками. Они должны были выдвинуться автоматически, но этого не произошло в связи со сбоем в системе.

«Огонь охватил автомобиль, и доктор Аван сгорел заживо. Все произошло из-за убирающихся ручек, из-за которых невозможно открыть дверь и которые представляют огромную опасность при пожаре», – сказал адвокат семьи погибшего.