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Немецким компаниям станет проще нанимать работников из третьих стран. Рванут ли туда наши айтишники?

27.10.2019 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии средняя зарплата в IT-сфере примерно в два с лишним раза превышает средний заработок белорусских айтишников. У нас она составляет 1,9 тысячи долларов или 3865 рублей. В июне 2019 года в Германии был принят закон об иммиграции специалистов, который упростил процедуру найма работников из третьих стран, в том числе из Беларуси. Документ вступит в силу уже в марте 2020 года. FINANCE.TUT.BY узнал у эксперта, рванут ли теперь туда белорусские программисты за высокими зарплатами.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Несмотря на то, что по белорусским меркам у айтишников зарплаты очень высокие, в сравнение с другими странами они не такие уж и большие. К примеру, в той же Германии, по данным BlueCardAgency, молодые специалисты в этой сфере могут рассчитывать на 45−50 тысяч евро в год или 3,75 — 4,16 тысячи евро в месяц. А если у специалиста есть диплом университета и опыт работы не менее пяти лет, можно получать больше 70 тысяч евро в год или около 5,83 тысячи в месяц. В Беларуси же средняя зарплата в сфере IT на уровне 1,89 тысячи долларов в месяц. Возникает закономерный вопрос, не поедут ли наши программисты в поисках лучшей жизни в Германию?

Руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и заработных плат» бизнес-школы «Здесь и Сейчас» Ольга Надточаева считает, что навряд ли мы увидим сильный отток специалистов сферы IT из Беларуси. То есть наши специалисты не обострят ситуацию на рынке труда Германии.

— Айтишнику и так не очень сложно устроиться за пределами Беларуси, даже без действия этого закона. Другим специалистам гораздо труднее. Чаще всего, когда работодатель заинтересован в каком-то IT специалисте, он и так его приглашает и берет все вопросы с оформлением необходимых документов на себя, — поясняет Ольга Надточаева. — Иностранные компании достаточно серьезно пасутся на нашем рынке. Проблемы в том, чтобы взять на работу наиболее интересных кандидатов нет. Наши специалисты уезжают и в Лондон, и в Канаду, и Штаты.

Специалист говорит, что по отзывам самих же белорусских программистом и прочих специалистов IT сферы, Германия им не так уж и интересна.

— Многие специалисты, переехавшие туда, подтверждают, что зарплаты у них там действительно выше. Но затраты, которые ты несешь на аренду жилья, коммунальные, питание и так далее поглощают эту разницу, — говорит Ольга Надточаева. — И если здесь айтишники могут много чего себе позволить — это специалисты с уровнем дохода выше среднего, то там они средний класс. Плюс Германия — страна с другим менталитетом, культурой, она в этом плане не из простых.

По словам специалиста, принятый закон может облегчить процедуру релокации сотрудников. У некоторых компаний есть филиалы в разных странах. Если им нужно перевести сотрудника из одного офиса в другой, это будет сделать легче.
Напомним, Германия по популярности входит в пятерку стран, куда белорусы едут трудоустраиваться. Обгоняет ее только Россия, Польша, Литва и Чехия. По данным департамента по гражданству и миграции МВД, за 9 месяцев этого года туда уехало на работу 393 человека, а всего за это время трудовых мигрантов было 7386 человек. В основном это работники сферы обслуживания — 179 человек от общего количества уехавших.

Кстати, специалисты подсчитали, сколько и откуда иностранных айтишников за первое полугодие 2019 приехало на работу в белорусский Парк высоких технологий. Всего 524 человека. Больше всего специалистов прибыло из России, Украины и Казахстана. Из Германии всего один.

 
 
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