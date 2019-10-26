Источник материала: Ежедневник



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В Вашингтоне заявляют, что Абу Бакр аль-Багдади до этой недели был жив и скрывался в сирийской провинции Идлиб. В Москве заявляли, что убили главаря ИГ еще два года назад.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США сообщают о ликвидации главаря ИГИЛ. Два года назад его уже убивали российские ВКС В Вашингтоне заявляют, что Абу Бакр аль-Багдади до этой недели был жив и скрывался в сирийской провинции Идлиб. В Москве заявляли, что убили главаря ИГ еще два года...

В минувшую субботу, 26 октября, была проведена операция по ликвидации главы «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации. Он не смог уточнить, чем она завершилась, пишетПриказ о спецоперации был отдан после того, как США получили информацию о том, что аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Идлиб, на территории, контролируемой противниками Башара Асада, пишет Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне, знакомый с операцией.Предполагалось, что специальная команда прибыла туда на вертолетах. Военный источник журнала заявил, что в результате террорист был убит, а Белый дом получил доказательства того, что ликвидировали именно главаря ИГ. Спецназовцы прилетели на вертолетах к деревне Бриша в провинции Идлиб, где скрывался аль-Багдади. По неподтвержденной информации, спецназовцам не удалось убить Аль-Багдади. Во время штурма взорвалось неизвестное взрывное устройство, в результате погиб аль-Багдади и две его жены, уточняет издание.В Белом доме пообещали, что президент Дональд Трамп утром в воскресенье сделает «важное заявление», не сообщив при этом, на какую тему будет говорить глава государства.О наличии подтверждений смерти Аль-Багдади сообщили в Иране и в Ираке. Источники Reuters в Тегеране заявили, что узнали о случившемся от представителей властей Сирии. В Багдаде рассказали, что об уничтожении террориста им сообщили источники в Идлибе.Один из полевых командиров в Сирии рассказал агентству Reuters, что возможная спецоперация проходила в районе деревни Бриша недалеко от границы с Турцией. В ней были задействованы вертолеты, военные самолеты. По его словам, на земле тоже был бой, итогом которого стала смерть главы ИГ.Летом 2017 года Министерство обороны России заявляло о том, что аль-Багдади был уничтожен при ударе российскими ВКС по предместьям Ракки, которая на тот момент считалась столицей ИГ. Позже появлялись сообщения о том, что главарь боевиков все еще жив, но долгое время этому не было подтверждения.Однако в апреле 2018-го первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. Спустя несколько недель в интернете появилось видеообращение похожего на главу ИГ человека. В нем он упоминал события, произошедшие незадолго до выхода записи в эфир.