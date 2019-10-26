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100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады

27.10.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами. Кстати, рекорды она побила свои же. 

После короткой программы Александра шла только третьей, что немного удивило её поклонников, привыкших к невероятным результатам недавней юниорки. 

Поскольку в короткой программе четверные прыжки не разрешаются, а также фигуристкам, которые только пришли во взрослое катание, ставят баллы немного ниже, чем более опытным, Трусова набрала 74,40 балла. На первом месте была японка Рика Кихира с 81,35 балла, а на втором – южнокорейская фигуристка Ю Ён с 78,22 балла. 

Впрочем, в произвольной программе всё встало на свои места. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: vk.com/eteritutberidze

Сначала смогла реабилитироваться перед самой собой российская фигуристка Евгения Медведева, которая в короткой программе допустила весьма неприятное падение. В произвольной программе спортсменка действовала решительно и продемонстрировала множество техничных тройных прыжков, допустив только помарку на лутце. В итоге Евгения набрала 146,73 балла, заняв первое промежуточное место. После выступления всех фигуристок Медведева переместилась на пятое место с общим баллом 209,62. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: instagram.com/champion_bear 

Далее заинтриговала публику Ю Ён. Спортсменка упала после исполнения акселя в три с половиной оборота, но в остальном откатала программу гладко, набрав 139,27 балла. Общий результат – 217,49 балла и третье итоговое место. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: twitter.com/SkateCanada 

Сразу после южнокорейской фигуристки на лёд вышла Александра Трусова, и все замерли в ожидании четверных прыжков. Как и Ю Ён, россиянка начала с падения – на четверном сальхове. А затем всё пошло как по маслу. Четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, каскад из четверного тулупа и тройного сальхова. И вот они – долгожданные 100 баллов за технику. Точнее, 100,20 балла. В целом выступление Трусовой было оценено в 166,62 балла – мировой рекорд. В итоге Александра заняла первое место с 241,02 балла – мировой рекорд. 

Трусова победила на первом взрослом турнире и побила два рекорда Загитовой 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: twitter.com/SkateCanada 

Честь завершить произвольную программу выпала Рике Кихире. Японка оступилась на тройном акселе, но с остальными элементами проблем не возникло. Спортсменка набрала 148,98 балла за произвольную программу и 230,33 балла в сумме. Это достойное второе место. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: twitter.com/SkateCanada 

На пресс-конференции после выступления Александра сказала, что она часто падает на первом прыжке во время тренировок, поэтому падение во время выступления её не испугало. Она просто постаралась собраться и чисто выполнить все остальные элементы. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: twitter.com/SkateCanada 

Рика, отвечая на вопросы, заметила, что ей было интересно выступить после Трусовой, поскольку хотелось проверить свои силы. С другой стороны, видя баллы конкурентки, она сомневалась в том, что сможет занять первое место. По словам Кихиры, раньше с ней такого не было, и теперь она будет ещё больше работать над своими компонентами. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: twitter.com/SkateCanada 

Ю Ён выразила сожаление, что упала на тройном акселе. Спортсменка предположила, что причина может быть в усталости и волнении. 

100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: twitter.com/SkateCanada 

Люди в материале: Александра Трусова, Рика Кихира, Ю Ён, Евгения Медведева
 
 
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Новости России. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами. Кстати, рекорды она побила свои же.  После короткой...
 
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