Вольеры утеплили, рацион усилили: зоопарк Минска готов к зиме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минском зоопарке к наступлению холодов готовы. Зверей переводят на усиленное зимнее питание и утепляют им вольеры. Ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Поэтому в помещениях, где живут экзотические животные, включили отопление, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Пока медведь Тристан нежится в ванной на открытом воздухе. Но уже скоро косолапый и его подруга Нюра уйдут в зимнюю спячку. Чтобы сон был крепким, им изменили рацион.

«Сначала рацион был увеличен, а в ноябре он будет уменьшаться. Так мы имитируем природный процесс, когда сначала пищи много, а потом ее становится меньше. Надеемся, они залягут у нас в спячку, как положено», – отметила начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

Остальных обитателей, наоборот, усиленно подкармливают. Им дают больше сезонных овощей и фруктов, добавляют витамины и минералы, чтобы иммунитет к зиме был крепче. Те, кто живет в отрытых вольерах, например, ламы, щиплют последнюю зеленую траву. Когда выпадет снег, им придется довольствоваться сеном.

Угостить витаминами местных обитателей могут и посетители зоопарка. Для этого там продают специальные стаканчики с кормом. За это животные будут вам благодарны.

К зиме подготовили и жилье питомцев. Теплолюбивые животные до весны переехали в отапливаемые помещения. Специальные домики сделали и для тех, кому морозы не страшны. Львы, волки, тигры могут укрыться там от ненастья.

«Инженерные коммуникации проверяют, домики утепляют. Например, животным, которые сами себе строят гнезда, как белки, мы кладем в вольер листики и сено. Плюс обогреватели работают», – рассказала научный сотрудник Минского зоопарка Елена Бодрова.

Пока еще можно увидеть пеликанов и бакланов. С наступлением морозов их переведут в закрытые помещения. Но посетителям все равно есть на что посмотреть. Хищники, например, осенью преобразились – их шерсть стала более густой и пушистой. Поэтому, несмотря на холода, в зоопарк приходят гости со всей страны.

Особо чувствительные к холоду животные и рептилии живут в экзотариуме. Там весь год комфортная температура. Так что и посетители смогут ненадолго вернуться в лето.

