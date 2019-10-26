ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вольеры утеплили, рацион усилили: зоопарк Минска готов к зиме

27.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минском зоопарке к наступлению холодов готовы. Зверей переводят на усиленное зимнее питание и утепляют им вольеры. Ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Поэтому в помещениях, где живут экзотические животные, включили отопление, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Пока медведь Тристан нежится в ванной на открытом воздухе. Но уже скоро косолапый и его подруга Нюра уйдут в зимнюю спячку. Чтобы сон был крепким, им изменили рацион.

«Сначала рацион был увеличен, а в ноябре он будет уменьшаться. Так мы имитируем природный процесс, когда сначала пищи много, а потом ее становится меньше. Надеемся, они залягут у нас в спячку, как положено», – отметила начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

Остальных обитателей, наоборот, усиленно подкармливают. Им дают больше сезонных овощей и фруктов, добавляют витамины и минералы, чтобы иммунитет к зиме был крепче. Те, кто живет в отрытых вольерах, например, ламы, щиплют последнюю зеленую траву. Когда выпадет снег, им придется довольствоваться сеном.

Угостить витаминами местных обитателей могут и посетители зоопарка. Для этого там продают специальные стаканчики с кормом. За это животные будут вам благодарны.
К зиме подготовили и жилье питомцев. Теплолюбивые животные до весны переехали в отапливаемые помещения. Специальные домики сделали и для тех, кому морозы не страшны. Львы, волки, тигры могут укрыться там от ненастья.

«Инженерные коммуникации проверяют, домики утепляют. Например, животным, которые сами себе строят гнезда, как белки, мы кладем в вольер листики и сено. Плюс обогреватели работают», – рассказала научный сотрудник Минского зоопарка Елена Бодрова.

Пока еще можно увидеть пеликанов и бакланов. С наступлением морозов их переведут в закрытые помещения. Но посетителям все равно есть на что посмотреть. Хищники, например, осенью преобразились – их шерсть стала более густой и пушистой. Поэтому, несмотря на холода, в зоопарк приходят гости со всей страны.

Особо чувствительные к холоду животные и рептилии живут в экзотариуме. Там весь год комфортная температура. Так что и посетители смогут ненадолго вернуться в лето.
 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угостить витаминами местных обитателей могут и посетители зоопарка. Для этого там продают стаканчики с кормом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика