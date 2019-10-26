Плохие новости: учёные рассказали, что станет с интернетом через 11 лет (тревожный прогноз)

Источник материала: KYKY

Наше ощущение будущего сильно изменилось. Если в старых фильмах грядущее изображалось как совершенно чуждый нам мир, то в таком сериале, как, например, «Черное зеркало», будущее уже сильно напоминает настоящее время. Разумеется, на это влиятият и развитие интернета. По этой причине издание Gizmodo опросило экспертов, чтобы выяснить, во что превратиться всемирная сеть в течение следующих 11 лет — к 2030 году.

Кристиан Фукс, профессор коммуникационных исследований Вестминстерского университета

«Если современные тенденции национализма и авторитаризма будут продолжать усиливаться, то будущее — за войной и фашизмом. В фашистском интернете будет постоянная правая пропаганда на монопольных и контролируемых государством платформах. Развлекательный контент сделает массы аполитичными и молчаливыми, исчезнет демократия и свобода слова, политическую оппозицию подавят насильственно. Чтобы это предотвратить, люди должны бороться за демократический социализм».

Сара Джей Джексон, доцент Пенсильванского университета

«В 2030 году интернет будет полностью зависеть от того, удастся ли сторонникам и политикам, ориентированным на справедливость, укрепить сетевой нейтралитет. Если они этого не сделают, в интернете 2030 года будет больше рекламы, скорости снизятся, увеличится число информационных продуктов, но разнообразия пользователей станет меньше. Элиты получат доступ к дорогому, лучшему частному интернету, и старые волнения насчет цифрового неравенства приобретут новый смысл».

Брайан Маккалоу, ведущий подкаста Techmeme Ride Home

«[К 2030 году] Мы увидим, как интернет расколется на галактику разных «интернетов», основанных на местных законах и даже обычаях. Будет китайская и «западная» версии интернета: первую сильнее подвергнут цензуре, а другая по-прежнему будет работать на нерегулируемых стандартах. Возможно, появятся российская и индийская версии интернета.

Компаниям придется выбирать, как вести бизнес в разных сегментах интернета в зависимости от страны. <...> Мой общий ответ — крайне пессимистичный. Вероятно, в 2030 году мы оглянемся на 15 лет назад и назовем нынешний интернет потерянной золотой эпохой».

Салли Уайетт, профессор Маастрихтского университета

«Боюсь, мы будем жить в постапокалиптичном мире, в котором многие социальные, политические и технологические достижения 20-го века будут потеряны, а интернет сыграет важную роль в возникновении этой катастрофы. Это ускорит климатическую катастрофу из-за распространения биткойнов, искусственного интеллекта и больших баз данных. Это также разрушит доверие между людьми и странами за счет роста дезинформации и эволюции подделок».