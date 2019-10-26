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Беларусы пожаловались на Лукашенко в Генпрокуратуру и СК
Источник материала: KYKY>
На Александра Лукашенко подали заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет,
В чём смысл претензии?
Авторы заявления — Зенон Позняк, Юрий Беленький и Сергей Попков. Все трое возмутились фразой президента (на самом деле возмущенных куда больше), когда тот говорил о создании группы «кадрового резерва» из 850 человек, наделенных особыми привилегиями.
Об этом Лукашенко действительно рассказал 18 октября, перед студентами Академии управления: «Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли действовать самостоятельно», —
И что же эта фраза нарушила?
По мнению авторов заявления, фраза «грубо» нарушила Конституцию Беларуси:
«Конституция Республики Беларусь и Закон «О президенте Республики Беларусь» не наделяют лицо, которое занимает эту должность, правом предоставлять иммунитет и неприкосновенность отдельным гражданам или группам граждан.
Создание антиконституционной группы в целях формирования и удержания власти, незаконное наделение ее участников особыми полномочиями, которые выводят их из-под действия закона и подчиняют только личной свободы Александра Лукашенко, является актом грубого использования власти в личных интересах и превышения должностных полномочий (статья 426 УК РБ)», — указано в заявлении.
Все эти жалобы на президента — разве они не бессмысленны?
Может, и так. Уже этим летом мы
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