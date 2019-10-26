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Беларусы пожаловались на Лукашенко в Генпрокуратуру и СК

27.10.2019 12:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На Александра Лукашенко подали заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет, передает belaruspartisan.by. От этих структур требуют, чтобы они проверили одно из высказываний президента на предмет соответствия закону.

В чём смысл претензии?

Авторы заявления — Зенон Позняк, Юрий Беленький и Сергей Попков. Все трое возмутились фразой президента (на самом деле возмущенных куда больше), когда тот говорил о создании группы «кадрового резерва» из 850 человек, наделенных особыми привилегиями.

Об этом Лукашенко действительно рассказал 18 октября, перед студентами Академии управления: «Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли действовать самостоятельно», — цитировала президента «БелТА». В тот же день именно эта выдержка из речи Лукашенко широко разлетелась по беларуским СМИ.

И что же эта фраза нарушила?

По мнению авторов заявления, фраза «грубо» нарушила Конституцию Беларуси:

  • статью №7: «В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства».
  • статью №23: «Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону».

«Конституция Республики Беларусь и Закон «О президенте Республики Беларусь» не наделяют лицо, которое занимает эту должность, правом предоставлять иммунитет и неприкосновенность отдельным гражданам или группам граждан.

Создание антиконституционной группы в целях формирования и удержания власти, незаконное наделение ее участников особыми полномочиями, которые выводят их из-под действия закона и подчиняют только личной свободы Александра Лукашенко, является актом грубого использования власти в личных интересах и превышения должностных полномочий (статья 426 УК РБ)», — указано в заявлении.

Все эти жалобы на президента — разве они не бессмысленны?

Может, и так. Уже этим летом мы писали, как парень из Гомеля отправил жалобу на Лукашенко за нарушение ПДД и получил ответ, в котором не ясно ровным счетом ничего, кроме того, что разбирательство ГАИ так ничем и не закончилось. Тем не менее, Позняк считает, что само заявление станет примером для других обращений в органы следствия. 

Читайте по теме: «Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед». 65 самых эпичных цитат Александра Лукашенко

 
Теги: Гомель
 
 
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На Александра Лукашенко подали заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет, передает belaruspartisan.by. От этих структур требуют, чтобы они проверили одно из...
 
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