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Столинский избирательный округ: интрига отменяется

27.10.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество округов, где власти устроили интригу сразу с несколькими "своими кандидатами" уменьшилось.

В Столинском избирательном округе №16 снялась с выборов главный редактор местной районной газеты "Навіны Палесся" Елена Климушко. Таким образом, провластный кандидат остался один - действующий депутат Александр Боболович. 

"Массовку" на этом округе составят представители БСДП (Г) и ЛДПБ. "Идеальная схема" сработала. 
 
 
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Количество округов, где власти устроили интригу сразу с несколькими "своими кандидатами" уменьшилось.
 
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