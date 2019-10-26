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Кадыров вспомнил о Тарасе Бульбе: "Я тебя породил, я тебя и убью!"

27.10.2019 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о том, что военнослужащие США провели спецоперацию и ликвидировали лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенного «халифа» Абу Бакр аль-Багдади.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
 Соответствующей записью он поделился в воскресенье, 27 октября, в своем Telegram.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!"» — отметил глава республики. По его словам, гибель лидера ИГ мало что меняет, «если делить террористов на хороших и плохих», пишет Лента.ру.


«[Лидер запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Усама] бен Ладен мертв, а "Аль-Каида" жива», — указал Кадыров, добавив, что действительно, по его мнению, важно полностью освободить Сирию от ИГ.
Ранее в воскресенье Newsweek со ссылкой на представителя армии, знакомого с результатами операции, сообщило о ликвидации аль-Багдади. Издание утверждает, что Министерство обороны США «с высокой уверенностью» передало в Белый дом информацию о том, что в результате операции удалось ликвидировать «ценную цель», которой и был лидер организации.

После этого президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter загадочный пост. Американский лидер написал, что случилось нечто грандиозное, но не уточнил, что именно. Позднее в Белом доме анонсировали «важное заявление» главы государства.
 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о том, что военнослужащие США провели спецоперацию и ликвидировали лидера террористической группировки...
 
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