Чаще всего белорусы пользуются автобусами. Доля перевозок этим транспортом составляет 59,9% от общего числа всех рейсов. Такси и автобусы больше прочего были востребованы в Минске. Только за прошлый год водители вышеупомянутых транспортных средств перевезли более 310 млн пассажиров.





Тем не менее возросло число личных авто на дорогах. Если в 2017-м у 2,9 млн жителей Беларуси был свой «железный конь», то в 2018-м эта цифра превысила 3 млн. В столице на тысячу жителей приходится 321 авто. При этом мы находимся на четвертом месте. На первом — Гродненская область (363). На втором и третьем Минская и Брестская соответственно.





Обеспеченность населения легковыми авто

(на конец года; в расчете на 1000 человек населения; штук)





Справочно





День автомобилиста и дорожника 27 октября отмечается в Беларуси. В нашей стране создана разветвленная сеть автодорог. Она позволяет обеспечить связь со всеми населенными пунктами. Протяженность сети автодорог общего пользования составляет около 87 тыс. километров. С твердым покрытием примерно 75,5 тыс. километров.



