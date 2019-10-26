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Такси и автобусы больше прочего были востребованы в Минске

27.10.2019 12:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ежедневно услугами автотранспорта в 2018-м пользовались около 3,3 млн человек. Такую цифру обозначил Белстат в обзоре ко Дню автомобилиста и дорожника, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Чаще всего белорусы пользуются автобусами. Доля перевозок этим транспортом составляет 59,9% от общего числа всех рейсов. Такси и автобусы больше прочего были востребованы в Минске. Только за прошлый год водители вышеупомянутых транспортных средств перевезли более 310 млн пассажиров.

Тем не менее возросло число личных авто на дорогах. Если в 2017-м у 2,9 млн жителей Беларуси был свой «железный конь», то в 2018-м эта цифра превысила 3 млн. В столице на тысячу жителей приходится 321 авто. При этом мы находимся на четвертом месте. На первом — Гродненская область (363). На втором и третьем Минская и Брестская соответственно.

Обеспеченность населения легковыми авто
(на конец года; в расчете на 1000 человек населения; штук) 

Справочно

День автомобилиста и дорожника 27 октября отмечается в Беларуси. В нашей стране создана разветвленная сеть автодорог. Она позволяет обеспечить связь со всеми населенными пунктами. Протяженность сети автодорог общего пользования составляет около 87 тыс. километров. С твердым покрытием примерно 75,5 тыс. километров.
 
Теги: Минск
 
 
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Ежедневно услугами автотранспорта в 2018-м пользовались около 3,3 млн человек. Такую цифру обозначил Белстат в обзоре ко Дню автомобилиста и...
 
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