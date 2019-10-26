ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Oорs! Средняя зарплата в большей части районов Беларуси ниже 60% по сравнению с Минском

27.10.2019 11:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Такой вывод делает в своем докладе эксперт Александр Чубрик на основе анализа данных Белстата.

Oорs!Средняя заработная плата в большей части районов Беларуси ниже 60% по сравнению с Минском Такой вывод делает в своем докладе эксперт Александр Чубрик на основе анализа данных Белстата.

Он сравнивает ситуацию 2005 года и 2018-го. Выводы экономиста гласят о том, что за 13 лет «зарплатная» пропасть между столицей и регионами выросла. На равных с Минском чувствует себя только Солигорский район, где находится производство компании «Беларуськалий».


Также в докладе есть данные опроса, который показывает, что для бизнеса проблема трудовой миграции менее всего заметна в Минске. Кроме того, треть населения чувствует себя уязвимой к риску потери работы или не уверена, что сможет найти работу.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой вывод делает в своем докладе эксперт Александр Чубрик на основе анализа данных Белстата.
 
Новости дня
Новости разные
 
100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика