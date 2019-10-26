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Победа в Чжухае позволила Арине Соболенко завершить сезон в одиночном разряде на 11-й строке в рейтинге ВТА
Источник материала: Партизан
Победа на малом итоговом турнире в Чхужае принесла белорусской теннисистке Арине Соболенко 706 тысяч долларов призовых и 700 рейтинговых очков.
В онлайн-рейтинге ВТА она переместилась с 14-го места на 11-е, на котором и закончит 2019 год. На той же позиции минчанка была на финише 2018 года.
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Победа в Чжухае позволила Арине Соболенко завершить сезон в одиночном разряде на 11-й строке в рейтинге ВТА
Победа на малом итоговом турнире в Чхужае принесла белорусской теннисистке Арине Соболенко 706 тысяч долларов призовых и 700 рейтинговых очков.
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