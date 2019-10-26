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«Я сам высказывал соболезнования и плакал». Профессор медицины о причинах смерти студента в Гродно

27.10.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несчастный случай произошёл днём 24 октября. Ещё накануне 18-летний Саша был на занятиях, на здоровье, говорят в деканате факультета, где он учился, не жаловался.

«Я сам высказывал соболезнования и плакал». Профессор медицины о причинах смерти студента в Гродно
 А вечером у парня поднялась высокая температура, вызвали скорую. Медики дали жаропонижающее, но госпитализировать не стали. На следующий день он снова почувствовал себя плохо. Дома была сестра, она и вызвала скорую… уже во второй раз. Сашу в тяжёлом состоянии увезли в Гродненскую областную инфекционную больницу и поместили в реанимацию. Около часа медики пытались спасти ему жизнь, но это им так и не удалось. Предварительный диагноз — молниеносный менингит. При такой форме вероятность летального исхода очень высока. Смерть от него наступает в течение нескольких часов.

Профессор кафедры инфекционных болезней Гродненского медицинского университета Владимир Циркунов рассказал Свободе, что вообще менингококковая инфекция может протекать в виде простуды, энцифалита, в виде сепсиса с проявлениями геморрагической сыпи на теле.


«Но есть люди, организм, иммунная система которых реагируют на этот менингококк очень быстро, и развиваются полиорганные проявления. К сожалению, такие случаи происходят ежегодно. Их немного, но они есть.
Вчера мы потеряли пациента, который погиб, предположительно, от чрезвычайно острого, молниеносного менингококкового сепсиса с развитием септического шока, кровоизлиянием, и в конце концов - летальный результат. Болезнь развивалась настолько стремительно, что в стационаре парень провел около одного часа. Машина скорой помощи, минуя приемный покой, доставила его сразу же в реанимационное отделение, и в стационаре мы занимались исключительно реанимационными мероприятиями.

Это беда, молодой парень умер, я сам высказывал соболезнования и плакал», - говорит профессор-инфекционист Владимир Циркунов.

Профессор опроверг информацию о госпитализации трех студенток, которые были в контакте с умершим.

«Это глупо, нет ни одного человека у нас с подозрениями на менингококковую инфекцию уже много месяцев», - заявил господин Циркунов.


На вопрос, стоит ли прививаться от менингококковой инфекции, профессор ответил так:

«Вакцины в Беларуси не закупаются, потому что заболеваемости нет. Во-вторых, вакцины, которые есть в мире, не годятся под наши менингококки».
 
 
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Несчастный случай произошёл днём 24 октября. Ещё накануне 18-летний Саша был на занятиях, на здоровье, говорят в деканате факультета, где он учился, не жаловался.
 
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