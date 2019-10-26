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Знакомы все дороги Городка

27.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

27 октября, свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники. Мы хотим рассказать вам о работе  участка «Городок» Витебского филиала «Автобусный парк № 1», благодаря которому городокчане могут добраться из пункта А в пункт Б на территории района, поехать в областной центр и т. д.

Знакомы все дороги Городка

Автобусный парк г. Городка был создан Витебской автотранспортной конторой 14 апреля 1954 г., первый его директор — Пётр Афанасьевич Серебряков. Сегодня в автопарке работают 35 специалистов, среди которых 18 водителей и три кондуктора. Участок «Городок» обслуживает 20 маршрутов (три городских и 17 пригородных). Самый длинный маршрут — «Городок — Езерище» (через Газьбу, Луговские, Прудок, Марченки), его протяжённость в одном направлении составляет 123,5 км, рейс занимает около семи часов. Наиболее короткие пригородные маршруты — «Городок — Полешино», «Городок — Кабище» (через Пальминку), «Городок — Остравляне» — около 42 км. Самые рентабельные маршруты — «Городок — Кабище» (через Романово), «Городок — Полово», «Городок — Озёрки». Наименее окупаемый — «Городок — Езерище». Диспетчер автопарка Ирина Нестерова отмечает, что убыточные маршруты нельзя отменить — люди, даже если их единицы, должны иметь возможность добраться до пункта назначения.

Участок «Городок» Витебского филиала «Автобусный парк № 1» — единственный в области занимается подвозом людей из Шумилино и Городка в Невель на работу.  В одном из помещений автопарка два раза в год (с августа по октябрь и с февраля по апрель) работает станция гостехосмотра, где её начальник Андрей Николаев вместе с инженером по осмотру транспортных средств Максимом Рыбаковым проводят диагностику транспортных средств юридических и физических лиц.

Парк техники автобусного участка «Городок» располагает 18 автобусами, одной ГАЗелью и двумя грузовыми машинами (ЗИЛ-131 — техпомощь, МАЗ задействуют для работ на территории автопарка и оказания услуг населению).

Городокский участок взаимодействует с населением, реагирует на их жалобы и предложения. Так, например, недавно по просьбам граждан был открыт новый маршрут «Городок — Березняки». Также положительно решён вопрос о подвозе в районный центр жителей д. Смоловка и д. Кабище, чтобы они успевали попасть на приём к специалистам Городокской ЦРБ.

Начальником участка «Городок» филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» вот уже 15 лет является Леонид Сивицкий. И за это время — ни одного нарушения, ни один водитель не признан виновником ДТП.

- Работа у нас ответственная и нужная, поэтому каждый должен чётко и быстро выполнять свои обязанности. Я принимаю участие во всех этапах работы автопарка. Но основная задача состоит в планировании и выпуске автобусов на линию в технически исправном состоянии, — рассказывает Леонид Александрович. — Кроме того осуществляю контроль за перевозкой пассажиров и соблюдением техники безопасности. Всегда в приоритете безопасность пассажиров и водителей. Для этого раз в десять дней вместе с диспетчером мы совершаем выборочные рейды по пути следования определённого маршрута.

Рабочий день в автопарке начинается рано, с 5.00, а последний автобус возвращается из рейса в 21.55. Перед выходом на маршрут всех водителей осматривает медработник, также в здании автопарка для «разогрева» и разминки водителей установлены  беговая дорожка и велотренажёр.

На стоянке автопарка мы встретили опытного водителя Виктора Барсукова — его стаж «за баранкой» — без малого 43 года. В автопарке Виктор Павлович работает уже пять лет, за это время водитель успел проехать по всем городским, пригородным и «зарубежным» (так в автопарке называютНевельское направление, — авт.) маршрутам. Недавно Виктор Барсуков пересел на новый МАЗ-241, рассчитанный на 22 сидячих места.

- Наша работа довольно сложная — водитель несёт ответственность за каждого пассажира: нужно вовремя и безопасно доставить людей на место, — говорит Виктор Павлович.

Затем мы отправились по городскому рейсу № 1, на котором водитель Сергей Кравцов и кондуктор Любовь Лукьянова. Водительский стаж Сергея Ивановича — 37 лет,  последние пять из них он в основном возит пассажиров на городских маршрутах. Работать в тандеме с кондуктором он привык, ведь особенно по утрам и в конце рабочего дня большой наплыв пассажиров и быстро «обилетить» всех водитель просто не в состоянии. Автобус МАЗ-206 соответствует потребностям горожан — в него без труда войдут, например, детские коляски, салон вмещает72 пассажира. Водитель уверяет, что километраж по городу гораздо меньше, чем на некоторых пригородных маршрутах, но в рейс нужно выехать уже в 5.25. Для Сергея Кравцова день автомобилиста в некой мере семейный праздник, так как его жена и двое детей тоже водители.

- Я часто задаю людям вопрос о том, чем отличается водитель-любитель от профессионала. Мало кто знает. Лично я считаю, что разница лишь в том, что любитель сам решает, когда ему сесть за руль, а профессионал, невзирая на любые сложности, просто выполняет свою работу. Например, зимой в гололёд, я, как водитель своей личной машины, могу не ехать на ней, но, как водитель автобуса, я в любом случае сяду за руль, — объясняет Сергей Иванович.

Символично, что в День автомобилиста и дорожника свой 60-летний юбилей отмечает один из лучших водителей автопарка Владимир Ерашов, чей стаж работы насчитывает более 30 лет. Начальник автопарка Леонид Сивицкий от имени всех коллег поздравляет с двойным праздником сотрудника и желает ему ровной дороги, крепкого здоровья и уюта в доме.

Ко Дню автомобилиста и дорожника за добросовестную многолетнюю профессиональную деятельность грамотой Городокского райисполкома отмечены водители Валерий Гужков,  грамотой автобусного парка № 1 г. Витебска — Станислав Гусейнов.

Юлия РУДЯКОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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27 октября, свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники. Мы хотим рассказать вам о работе  участка «Городок» Витебского филиала...
 
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