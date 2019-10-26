Белорусский тяжелоатлет Андрей Орленок стал чемпионом Европы среди молодежи

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Белорусские спортсмены продолжают успешное выступление на юниорском и молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике-2019. «Золото» в весовой категории до 102 кг у мужчин завоевал Андрей Орленок. Его результат – 370 кг (171+199).

Медаль Андрея Орленка стала шестой для сборной Беларуси на данных соревнованиях. Ранее в своих весовых категориях чемпионкой Европы стала Людмила Псыщаница, «серебро» завоевали Геннадий Лаптев и Игорь Лозко, «бронзу» – Сергей Шаренков и Константин Куровский.

Турнир в Бухаресте завершается 27 октября.