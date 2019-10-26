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В Шумилинском районе Volkswagen сбил на трассе женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 октября около семи вечера в Шумилинском районе произошёл наезд на пешехода.
Как
Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в реанимацию. Обстоятельства аварии выясняются.
На неделе в Столинском районе грузовик сбил 8-летнего велосипедиста.
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Новости Беларуси. 26 октября около семи вечера в Шумилинском районе произошёл наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель...
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