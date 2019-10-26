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В Шумилинском районе Volkswagen сбил на трассе женщину

27.10.2019 13:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 октября около семи вечера в Шумилинском районе произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель Volkswagen Passat двигался по трассе Р20. Обгоняя попутный автомобиль, иномарка сбила женщину, которая находилась на проезжей части. 

Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в реанимацию. Обстоятельства аварии выясняются. 

На неделе в Столинском районе грузовик сбил 8-летнего велосипедиста.

Ребёнок ехал по обочине дороги – подробности здесь

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Новости Беларуси. 26 октября около семи вечера в Шумилинском районе произошёл наезд на пешехода.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель...
 
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