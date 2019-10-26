Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне

Источник материала: СТВ

Доводилось ли вам видеть роботов инженерной компании Boston Dynamics? Самыми известными из них являются жёлтый четвероногий (Spot) и серебристого цвета двуногий (Atlas), который умеет выполнять акробатические трюки.

На днях появился ролик , в котором второго робота учат быть хорошим солдатом. Впрочем, по человеку робот не стреляет. Видео впечатляет, а его финал похож на вступительный ролик к великолепной компьютерной игре. А теперь чуть подробнее.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor

Всё начинается с того, что Атласа приводят на полигон. Там ему выдают оружие, показывают мишени и начинают всячески усложнять процесс стрельбы. Роботу доводилось падать, пригибаться, делать выбор между манекеном и человеком. Если вдруг Атлас переставал шевелиться, люди проверяли, ничего ли не сломалось. Тренировка прошла благополучно.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor

Были разные попытки спровоцировать робота – ему наносились удары, в него целились их оружия и угрожающе стреляли под ноги, но Атлас выдержал провокации и люди не пострадали.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor

Самый драматичный момент случился ближе к концу. Атласа поставили перед четвероногим роботом и велели стрелять. Двуногий робот всячески отказывался, но люди были непреклонны. Тогда Атлас выбил из рук людей оружие, выстрелил им под ноги, схватил своего четвероногого товарища и сбежал.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor

Страшно? На самом деле ролик выпущен не Boston Dynamics, а группой людей, которая снимает различные видеозаписи с множеством спецэффектов. Не верите? Взгляните на тень – она человеческая. Так что главным героем оказался не робот.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor

Впрочем, недалёк тот день, когда Атлас сможет проделывать все эти трюки. Ранее мы сообщали, что он уже стал мастером паркура.