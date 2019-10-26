Белоруска завоевала титул «Мисс огонь» на конкурсе «Мисс Земля-2019»

Источник материала: Аргументы и факты

На Филиппинах прошел финал конкурса красоты «Мисс Земля-2019». Представительница Беларуси Алиса Маненок заняла четвертое место, завоевав титул «Мисс огонь».

Победительницей и обладательницей титула «Мисс Земля» стала девушка из Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. В тройку лучших также вошли представительницы США и Чехии.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. По престижности он стоит в одном ряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл». «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН, а потому победительниц выбирают не только по внешним критериям, но и по значимости гуманитарных проектов, которые они представляют на суд жюри.

Отметим, что девушка живет в России, но на конкурсе представляла Беларусь. По словам Алисы Маненок, наша страна – ее историческая родина, так как оттуда родом ее отец и там живет большая часть ее семьи.