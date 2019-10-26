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Форум по вопросам избирательной кампании соберет в Минске около 150 журналистов из регионов

27.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Форум по вопросам избирательной кампании соберет в Минске около 150 журналистов из регионов

Форум пройдет 28 октября в штаб-квартире Национального профцентра.

Около 150 журналистов региональных СМИ соберет форум «Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Форум, организованный ФПБ при поддержке Министерства информации, пройдет 28 октября в штаб-квартире Национального профцентра.

Мероприятие такого формата Федерация профсоюзов проводит уже в четвертый раз. Участники обсуждают формы и методы взаимодействия социальных партнеров, актуальные события в социальной жизни страны и современные тенденции в информационном пространстве. В этом году организаторы уделят особое внимание вопросам журналистской работы во время избирательной кампании: формам взаимодействия редакций с кандидатами, партиями и общественными объединениями, правовым аспектам освещения избирательной кампании в СМИ.

Завершится форум пресс-конференцией с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой и первым заместителем министра информации Павлом Легким.

https://www.belta.by/

 
 
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Форум пройдет 28 октября в штаб-квартире Национального профцентра. Около 150 журналистов региональных СМИ соберет форум «Выборы-2019: роль региональных СМИ в...
 
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