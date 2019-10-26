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Проезд в минском метро назвали самым дешевым в Европе

27.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Проезд в минском метро назвали самым дешевым в Европе

Крупные города Европы зачастую лучше всего исследовать, используя общественный транспорт.

Издание Insider составило рейтинг европейских столиц с самым дешевым проездом в метро. Минск и Киев разделили первую строчку рейтинга, сообщает БЕЛТА.

Издание отмечает, что крупные города Европы зачастую лучше всего исследовать, используя общественный транспорт. Многие европейские столицы имеют разветвленную систему метро, которая позволяет туристам и местным жителям передвигаться быстро и, главное, дешево.

Одна поездка в метро Минска и Киева стоит Br0,65 и 8 гривен соответственно. Таким образом, ее стоимость составляет 32 цента, что дешевле всего в Европе.

В румынском Бухаресте поездка в подземке обойдется в 58 центов, чуть дороже — 60 центов — придется отдать в Москве. За 90 центов можно проехаться в метро болгарской столицы Софии. Далее в рейтинге столиц с дешевой подземкой идут Прага (Чехия), Таллин (Эстония), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Афины (Греция). Замыкает подборку португальская столица — Лиссабон, где поездка стоит $1,6.

Рейтинг составлен на основе базовой стоимости одной поездки.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Крупные города Европы зачастую лучше всего исследовать, используя общественный транспорт. Издание Insider составило рейтинг европейских столиц с самым дешевым...
 
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