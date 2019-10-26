Аномально теплый октябрь в Беларуси: зафиксированы новые температурные рекорды

Источник материала: Вороновская газета





Аномально теплый октябрь продолжает радовать белорусов.

Новые температурные рекорды были зафиксированы на территории Беларуси 25 октября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ресурс meteoinfo.by .

Новые рекорды зафиксировали на шести метеостанциях в Витебской области и на двух в Минской.

+ 17,4 °C было зарегистрировано в Шарковщине. Предыдущий рекорд — + 15,1 °C был в 2006 году.

В Верхнедвинске — + 16,3 °C. Предыдущий рекорд — + 15 °C был зафиксирован также в 2006 году.

+ 16 °C показывал столбик термометра в Докшицах. Предыдущий рекорд — +15,6 °C в 1982 году.

До + 15,9 °C прогрелся воздух в Лынтупах. В 2006 году был зафиксирован предыдущий температурный максимум — + 13,6 °C.

В Полоцке — + 15,8 °C. До этого в городе 25 октября теплее было только в 2006 году — + 15,3 °C.

+ 15,4 °C было в Езерище. Предыдущий рекорд установлен в 2006 году — + 13,8 °C.

В Нарочи — + 16,2 °C. Теплее в этот день в Нарочи было только в 1982 году — + 15 °C.

В Вилейке 25 октября воздух прогрелся до + 15,3 °C. В том же 1982 был поставлен предыдущий температурный рекорд — + 14,9 °C.

minsknews.by