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Места в VIP: до рынка ТС добралась самая роскошная версия минивэна Toyota Hiace
Источник материала: Tut.by
Этот автомобиль под именем GranAce на днях дебютировал на
Нетрудно догадаться, что речь идет о самой роскошной и дорогой версии однообъемника
Покупатели смогут выбирать между двумя комплектациями Hiace VIP — «Элеганс» за 3 675 000 рублей (57 400 долларов в пересчете по текущему курсу) и «Престиж Safety», за которую просят минимум 3 873 000 рублей (60 500 долларов).
В «базе» у всех машин — климат-контроль, кожаный руль, мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида и капитанские кресла второго и третьего ряда с индивидуальными регулировками, улучшенной боковой поддержкой и откидными подлокотниками.
Оснащение топовой версии «Престиж Safety» включает также кожаную обивку сидений (черного или бежевого цвета), атмосферную подсветку, отдельный климат-контроль пассажирской части салона, электропривод боковых дверей и комплекс систем активной безопасности Safety Sense (автоматическое торможение, контроль рядности движения, мониторинг усталости водителя и автомат переключения дальнего света на ближний).
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Этот автомобиль под именем GranAce на днях дебютировал на Токийском автосалоне, и практически одновременно на новинку начался прием заказов в России, где...
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