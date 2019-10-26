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Места в VIP: до рынка ТС добралась самая роскошная версия минивэна Toyota Hiace

27.10.2019 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот автомобиль под именем GranAce на днях дебютировал на Токийском автосалоне, и практически одновременно на новинку начался прием заказов в России — в соседней стране девятиместный минивэн Toyota получил отдельное название Hiace VIP.


Нетрудно догадаться, что речь идет о самой роскошной и дорогой версии однообъемника Hiace нового поколения. От уже продающейся стандартной версии микроавтобуса с 13-местным салоном VIP-вариант отличается более компактными габаритами (в частности, длина кузова уменьшена на 61,5 см — до 5,3 м, а колесная база на 65 см — до 3,21 м) и салоном повышенной комфортности, рассчитанным на девять мест (водитель и восемь пассажиров).


Покупатели смогут выбирать между двумя комплектациями Hiace VIP — «Элеганс» за 3 675 000 рублей (57 400 долларов в пересчете по текущему курсу) и «Престиж Safety», за которую просят минимум 3 873 000 рублей (60 500 долларов).



В «базе» у всех машин — климат-контроль, кожаный руль, мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида и капитанские кресла второго и третьего ряда с индивидуальными регулировками, улучшенной боковой поддержкой и откидными подлокотниками.


Оснащение топовой версии «Престиж Safety» включает также кожаную обивку сидений (черного или бежевого цвета), атмосферную подсветку, отдельный климат-контроль пассажирской части салона, электропривод боковых дверей и комплекс систем активной безопасности Safety Sense (автоматическое торможение, контроль рядности движения, мониторинг усталости водителя и автомат переключения дальнего света на ближний).

 
 
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Этот автомобиль под именем GranAce на днях дебютировал на Токийском автосалоне, и практически одновременно на новинку начался прием заказов в России, где...
 
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