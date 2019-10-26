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СМИ: Amazon потерял контракт Пентагона по указке Трампа

27.10.2019 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

СМИ: Amazon потерял контракт Пентагона по указке Трампа

newsweek.com

Пентагон не стал заключать контракт с интернет-гигантом Amazon, потому что против этого выступал президент Дональд Трамп.

 Телеканал CNN ссылается на книгу о бывшем министре обороны США Джеймсе Мэттисе, написанную его спичрайтером Гаем Снодграссом. По его словам, еще летом 2018 года Трамп попросил главу Пентагона вообще не допускать Amazon к участию в тендере, но Мэттис ответил на это отказом, пишет Ведомости.

Накануне стало известно, что минобороны США заключило с компанией Microsoft десятилетний контракт на 10 млрд долларов, главным претендентом на который считался Amazon. По условиям договора Microsoft должен будет создать облачную инфраструктуру для хранения данных. Представитель Amazon заявил, что компания обескуражена решением Пентагона. The New York Times отмечала, что победа Microsoft стала полной неожиданностью, поскольку до самого последнего момента безусловным фаворитом считался Amazon. Издание тоже допускало, что на решение министерства обороны мог повлиять Трамп.

Президент США неоднократно открыто критиковал Amazon. Так, в марте 2018 года он написал в Twitter, что интернет-гигант «или совсем не платит, или платит мало налогов», использует почтовую службу в качестве «курьера» «с огромными потерями для страны» и вытесняет из бизнеса других ритейлеров. Это заявление привело к падению котировок компании.

Позже Трамп обвинил Amazon в том, что потери почтовой службы США от доставки заказов клиентам компании могут составлять в среднем 1,5 долларов за каждую посылку. «В сумме это миллиарды долларов», – написал президент. Трамп также называл лживой газету The Washington Post, которой владеет основатель и основной акционер Amazon Джефф Безос.

В свою очередь сотрудники Amazon летом прошлого года написали письмо Безосу с предложением прекратить поставки программного обеспечения для распознавания лиц правоохранительным органам США. Такой шаг был связан с миграционной политикой американских властей.

Кроме того, в феврале этого года Безос обвинил в шантаже издателя National Enquirer, поддерживающего Трампа. Он полагал, что шантаж связан с публикациями газеты The Washington Post. Безос отметил, что многие облеченные властью люди, о которых пишет издание, считают его своим врагом. Одним из таких людей основатель Amazon назвал Трампа.

 
 
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Пентагон не стал заключать контракт с интернет-гигантом Amazon, потому что против этого выступал президент Дональд Трамп.
 
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