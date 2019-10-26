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СМИ: Amazon потерял контракт Пентагона по указке Трампа
27.10.2019 14:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
newsweek.com
Пентагон не стал заключать контракт с интернет-гигантом Amazon, потому что против этого выступал президент Дональд Трамп.
Телеканал CNN ссылается на книгу о бывшем министре обороны США Джеймсе Мэттисе, написанную его спичрайтером Гаем Снодграссом. По его словам, еще летом 2018 года Трамп попросил главу Пентагона вообще не допускать Amazon к участию в тендере, но Мэттис ответил на это отказом, пишет
Накануне стало известно, что минобороны США
Президент США неоднократно открыто критиковал Amazon. Так, в марте 2018 года он написал в Twitter, что интернет-гигант «или совсем не платит, или платит мало налогов», использует почтовую службу в качестве «курьера» «с огромными потерями для страны» и вытесняет из бизнеса других ритейлеров. Это заявление
Позже Трамп
В свою очередь сотрудники Amazon летом прошлого года
Кроме того, в феврале этого года Безос обвинил в шантаже издателя National Enquirer, поддерживающего Трампа. Он полагал, что шантаж связан с публикациями газеты The Washington Post. Безос отметил, что многие облеченные властью люди, о которых пишет издание, считают его своим врагом. Одним из таких людей основатель Amazon назвал Трампа.
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Пентагон не стал заключать контракт с интернет-гигантом Amazon, потому что против этого выступал президент Дональд Трамп.
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