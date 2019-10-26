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Намек понятен: Лукашенко объяснил, зачем Назарбаев перенес столицу на север Казахстана

27.10.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в интервью казахскому агентству «Хабар» накануне своего визита в Казахстан поделился своим видением причин переноса столицы этой страны на север. Интервью было записано 24 октября и опубликовано на сайте казахстанского агентства.



По мнению президента Беларуси, перенос столицы был нужен для того, чтобы у соседних государств не было соблазна претендовать на эти территории.

Казахский журналист задал вопрос, насколько сложно с точки зрения главы государства принимать решение о переносе столицы. На это Александр Лукашенко ответил:

«Я не смог бы это сделать. Но, вы знаете, это ж зависит от конкретных условий. Я не хочу даже перечислять, потому что я знаю, чем «болел» Нурсултан, когда он переносил столицу. У него «болячек» было на сердце огромное множество. И делал он это не ради себя, а ради Казахстана. Огромный Казахстан, больше Западной Европы, а столица была где-то там (на юге — прим. reform.by). Ну это ж ненормально… И это символизировало то, что появился новый Казахстан, новая столица. И столица там, где земли казахские. И чтобы никто больше не смотрел в эту сторону. Это надо было перенести… Это тяжелое решение. Оно не просто давалось, и в те времена, когда надо было съекономить какую-то копейку и построить новый город в степи».


Город Акмола (до 6 июля 1992 года — Целиноград) стал столицей Казахстана 10 декабря 1997 года. 6 мая 1998 года столицу переименовали в Астану. Международное представление Астаны в качестве новой столицы состоялось 10 июня 1998 года. 23 марта 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан.
 
 
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Александр Лукашенко в интервью казахскому агентству «Хабар» накануне своего визита в Казахстан поделился своим видением причин переноса столицы этой страны на...
 
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