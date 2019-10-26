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Малоизвестное о визите Лукашенко в Казахстан: шикарный обед и неофициальная первая леди

27.10.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визит Александра Лукашенко в Казахстан длился два дня — 24-25 октября.

Малоизвестное о визите Лукашенко в Казахстан: шикарный обед и неофициальная первая леди
  UDF.BY посмотрел сюжеты казахстанского телевидения и рассказывает, о чем журналисты, сопровождавшие белорусскую делегацию, предпочли не рассказывать гражданам.

Для команды Лукашенко власти Казахстана выделили внедорожники «Мерседес». Выглядел кортеж внушительно — в Европе такое представить трудно.

Врач Коношенко


На дальнем плане – женщина, похожая на Светлану Коношенко

Глава Беларуси нередко берет в свои поездки, особенно неформальные, членов ближнего круга. В этот раз, по всей видимости, обошлось без них, как и без младшего сына Николая.

А вот женщина, похожая на личного врача президента Светлана Коношенко, вновь была с ним. Из аэропорта она уехала, сев на заднем сиденье автомобиля вместе с Лукашенко.

Усталый вид

На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым руководитель Беларуси выглядел уставшим — нельзя было не заметить мешки под глазами. Вероятно, сказался перелет и смена часовых поясов. Утром вставать пришлось на три часа раньше обычного.



Впрочем, вся белорусская делегация выглядела уставшей. Казахстанские журналисты отметили ее «задумчивый вид».

Шикарный обед

Переговоры президентов проходили в резиденции «Акорда», где белорусскую делегацию впечатлили не только роскошным убранством помещений, но и угощениями.



В паузе чиновников удивили столами с экзотичными сладостями.
А обед стал отдельным событием. Что он был шикарным, можно судить хотя бы потому, что меню власти рассекретить отказались.

Загадочная бутылка в подарок

После встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым руководитель Беларуси получил от него несколько подарков: ханский пояс, кинжал, книгу казахского просветителя. Но присутствие среди презентов бутылки с неизвестным напитком пресс-службы никак не прокомментировали.



Еще интересный момент: пока Лукашенко общался с Назарбаевым, его терпеливо ожидал Токаев. Что может свидетельствовать о том, кто на самом деле остается главным человеком в Казахстане.

Турчина не взял на борт

Еще до того как Лукашенко на президентском самолете прилетел в Нур-Султан, в городе работала белорусская делегация под началом первого-вице-премьера Александра Турчина. На переговорах с властями Казахстана он был вторым по значимости лицом после руководителя страны.


Можно было предположить, что после переговоров домой они улетят вместе. Но как бы не так – Турчина на борт Лукашенко не взял.
 
 
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Визит Александра Лукашенко в Казахстан длился два дня — 24-25 октября.
 
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