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Иракская разведка сообщила детали об американской операции спецподразделения Дельта по ликвидации лидера ИГ

27.10.2019 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп заинтриговал общественность твитом, в котором заявил, что произошло нечто важное. Предполагается, что Трамп готовится выступить с сообщением об уничтожении Абу Бакра.

Иракская разведка сообщила детали об американской операции спецподразделения Дельта по ликвидации лидера ИГ
Американские СМИ заявили о ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Бакра Аль-Багдади. По их данным, он совершил самоподрыв после начала штурма его конспиративной квартиры спецподразделением Дельта ВС США. Помимо него со стороны джихадистов погибло 9 человек, включая его двух жен.

В данный момент судмедэксперты устанавливают личность погибшего при помощи экспертизы ДНК.

В свою очередь представители Сирии и Ирана ограничились подтверждением того, что им известно о гибели Абу Бакра Аль-Багдади на территории САР.

А вот иракская разведка пошла дальше и сообщила, что спецоперация была проведена в провинции Идлиб. По ее данным, глава ИГ* с семьей планировал перебраться в Турцию. Эта информация просочилась к американским спецслужбам, которые оперативно спланировали спецоперацию.Но как лидер ИГ* мог оказаться в Идлибе - неизвестно.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп заинтриговал общественность твитом, в котором заявил, что произошло нечто важное. Предполагается, что Трамп готовится выступить с сообщением об уничтожении Абу Бакра.


Напомним о личности Абу Бакр Аль-Багдади (полное имя при рождении - Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри) . Он родился в 1971 году под Самаррой. У него высшее религиозное образование, которое он получил в Багдаде. Известно, что когда 2004 году, американцы второй раз вошли в Ирак, Абу Бакр Аль-Багдади задержан и несколько месяцев провел в лагере Букка. После освобождения мужчина радикализовался и создал одну из исламистских группировок в провинции Анбар. «Исламское государство Ирака» он возглавил в  2010 году, после того как умер  Умара Аль-Багдади. В 2013 году, благодаря разгоревшейся в Сирии гражданской войне, группировка была преобразована в «Исламское государство Ирака и Шама». После захвата боевиками Мосула в 2014 году лидер группировки заявил о создании халифата.

С того же времени международное сообщество запретило деятельность организации почти во всех странах и начало активную борьбу с ним.

По сути дела, в текущем году был уничтожен последний очаг сопротивления ИГ* в Сирии и группировка полностью перешла уже в партизанское положение, ранее она имела большие подконтрольные территории на территории САР.

В последний раз Абу Бакр Аль-Багдади выпустил в середине сентября, пока что пресс-служба «Исламского государства» не выпустила объявление о гибели своего лидера.
 
 
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Несколько часов назад президент США Дональд Трамп заинтриговал общественность твитом, в котором заявил, что произошло нечто важное. Предполагается, что Трамп...
 
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