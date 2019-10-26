III Международный шахматный Фестиваль «Черная пешка» состоится 1-3 ноября 2019 года в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 по 3 ноября в Легкоатлетическом манеже пройдет III Международный шахматный Фестиваль





«Черная пешка», который соберет более 1000 участников из 18 стран! Брест ждет в гости шахматистов из России, Польши, Украины, Чехии, Словакии, Азербайджаны, Молдовы, Китая, Туркменистана, Иордании, Турции, Болгарии, Аргентины, США, Эстонии, Литвы и Латвии, а также со всех уголков Беларуси.

Откроет фестиваль Рогачук Александр Степанович.

Звездный гость фестиваля – чемпионка мира по шахматам Мария Музычук! На торжественной церемонии открытия Черной пешки Мария сыграет партию в блиц с шахматным роботом генерального партнера фестиваля - компании «Системы промышленной автоматизации».

На три дня арена превратится в шахматное поле боя, на котором пройдет 23 турнира и будет сыграно более 15 тысяч партий. Участников ждут классические шахматы, рапид, блиц, поддавки, турнир по шашкам, шведкам, чапаеву, шахматы наощупь, сеанс одновременной игры, турнир по решению шахматных задач, спидкубинг, гляделки, камень-ножницы-бумага, армрестлинг и шахматный Квиз! Помимо этого запланирована интересная развлекательная программа: экскурсии, интерактивные фотозоны, виртуальная реальность, гигантский конструктор, рисование песком, анимация, выставка шахмат, рисунков и фото, художественные мастер-классы и викторины, шахматный карнавал и возможность сыграть в шахматы с роботом.

Ждем зрителей на торжественной церемонии открытия 1 ноября в 10.00 в легкоатлетическом манеже!