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За Макдональдсом на ул. Октябрьской революции начали строить детскую площадку

27.10.2019 15:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Детская площадка и благоустройство территории, прилегающей к ресторану быстрого питания Макдональдс в Бресте на ул. Октябрьской революции.

За Макдональдсом на ул. Октябрьской революции начали строить детскую площадку

Что конкретно будет сделано для детей - увидим совсем скоро, ранее компания заявляла, что все работы будут завершены где-то к 7 ноября.

За Макдональдсом на ул. Октябрьской революции начали строить детскую площадку

Нельзя сказать, что работа тут "кипит" так же ударно, как строился сам Макдональдс, однако процесс идёт.

За Макдональдсом на ул. Октябрьской революции начали строить детскую площадку

Некоторые деревья пришлось убирать, вероятно в связи с тем, что их состояние вызывало вопросы. Но большая часть остаётся.

 
Теги: Брест
 
 
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  Детская площадка и благоустройство территории, прилегающей к ресторану быстрого питания Макдональдс в Бресте на ул. Октябрьской революции. Что конкретно будет...
 
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