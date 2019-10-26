За Макдональдсом на ул. Октябрьской революции начали строить детскую площадку

Источник материала: Виртуальный Брест

Детская площадка и благоустройство территории, прилегающей к ресторану быстрого питания Макдональдс в Бресте на ул. Октябрьской революции.





Что конкретно будет сделано для детей - увидим совсем скоро, ранее компания заявляла, что все работы будут завершены где-то к 7 ноября.





Нельзя сказать, что работа тут "кипит" так же ударно, как строился сам Макдональдс, однако процесс идёт.





Некоторые деревья пришлось убирать, вероятно в связи с тем, что их состояние вызывало вопросы. Но большая часть остаётся.