|
За Макдональдсом на ул. Октябрьской революции начали строить детскую площадку
27.10.2019 15:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Детская площадка и благоустройство территории, прилегающей к ресторану быстрого питания Макдональдс в Бресте на ул. Октябрьской революции.
Что конкретно будет сделано для детей - увидим совсем скоро, ранее компания заявляла, что все работы будут завершены где-то к 7 ноября.
Нельзя сказать, что работа тут "кипит" так же ударно, как строился сам Макдональдс, однако процесс идёт.
Некоторые деревья пришлось убирать, вероятно в связи с тем, что их состояние вызывало вопросы. Но большая часть остаётся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детская площадка и благоустройство территории, прилегающей к ресторану быстрого питания Макдональдс в Бресте на ул. Октябрьской революции. Что конкретно будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)