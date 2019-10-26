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Смотрите, как наши бабушки занимались аэробикой в ФОКе на Гоголя, где сейчас «ДельтаСпа»

27.10.2019 15:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ФОКе где современные бабушки занимались аэробикой сейчас центра отдыха «ДельтаСпа». Прочитал статью о новом центре отдыха «ДельтаСпа». Сразу вспомнил, что в моём фотоархиве сохранились фотографии, сделанные в физкультурно-оздоровительном комплексе, когда-то размещавшемся в этом здании.

Смотрите, как наши бабушки занимались аэробикой в ФОКе на Гоголя, где сейчас «ДельтаСпа»

Снимки сделаны мной во второй половине 80-х годов стареньким дальномерным фотоаппаратом «Leica» на черно-белую плёнку.

Смотрите, как наши бабушки занимались аэробикой в ФОКе на Гоголя, где сейчас «ДельтаСпа»

Освещения явно не хватало, поэтому пришлось подсвечивать спортивный зал и бассейн мощной 1000-Ватт лампой с отражателем. Вот и получилось, что передний план пересвечен, а задний скрывается во мраке. Я тогда только начинал свою журналистскую карьеру и фотографии вышли, мягко говоря, не очень…

Смотрите, как наши бабушки занимались аэробикой в ФОКе на Гоголя, где сейчас «ДельтаСпа»

На снимках девушки 80-х годах занимаются модной в те времена ритмической гимнастикой, а малыши под присмотром инструктора в небольшом бассейне обучаются плаванию.

 
 
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  В ФОКе где современные бабушки занимались аэробикой сейчас центра отдыха «ДельтаСпа». Прочитал статью о новом центре отдыха «ДельтаСпа». Сразу вспомнил, что в...
 
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