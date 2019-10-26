Смотрите, как наши бабушки занимались аэробикой в ФОКе на Гоголя, где сейчас «ДельтаСпа»

Источник материала: Виртуальный Брест

В ФОКе где современные бабушки занимались аэробикой сейчас центра отдыха «ДельтаСпа». Прочитал статью о новом центре отдыха «ДельтаСпа» . Сразу вспомнил, что в моём фотоархиве сохранились фотографии, сделанные в физкультурно-оздоровительном комплексе, когда-то размещавшемся в этом здании.





Снимки сделаны мной во второй половине 80-х годов стареньким дальномерным фотоаппаратом «Leica» на черно-белую плёнку.





Освещения явно не хватало, поэтому пришлось подсвечивать спортивный зал и бассейн мощной 1000-Ватт лампой с отражателем. Вот и получилось, что передний план пересвечен, а задний скрывается во мраке. Я тогда только начинал свою журналистскую карьеру и фотографии вышли, мягко говоря, не очень…





На снимках девушки 80-х годах занимаются модной в те времена ритмической гимнастикой, а малыши под присмотром инструктора в небольшом бассейне обучаются плаванию.