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Смотрите, как наши бабушки занимались аэробикой в ФОКе на Гоголя, где сейчас «ДельтаСпа»
27.10.2019 15:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ФОКе где современные бабушки занимались аэробикой сейчас центра отдыха «ДельтаСпа». Прочитал статью
Снимки сделаны мной во второй половине 80-х годов стареньким дальномерным фотоаппаратом «Leica» на черно-белую плёнку.
Освещения явно не хватало, поэтому пришлось подсвечивать спортивный зал и бассейн мощной 1000-Ватт лампой с отражателем. Вот и получилось, что передний план пересвечен, а задний скрывается во мраке. Я тогда только начинал свою журналистскую карьеру и фотографии вышли, мягко говоря, не очень…
На снимках девушки 80-х годах занимаются модной в те времена ритмической гимнастикой, а малыши под присмотром инструктора в небольшом бассейне обучаются плаванию.
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В ФОКе где современные бабушки занимались аэробикой сейчас центра отдыха «ДельтаСпа». Прочитал статью о новом центре отдыха «ДельтаСпа». Сразу вспомнил, что в...
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