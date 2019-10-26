В Крупском районе трое мужчин перевернулись на парусной лодке

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, спасателям поступило сообщение о том, что на озере Селява около деревни Дубы Крупского района тонут трое мужчин. Выяснилось, что пострадавшие шли на лодке под парусом, когда из-за сильного порыва ветра она перевернулась и люди оказались в воде.

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К счастью, спасатели вовремя прибыли на место происшествия, им удалось спасти всех пострадавших. Перевернувшаяся лодка находилась на расстоянии 300 метров от берега. Самостоятельно мужчины выбраться не могли.

Пострадавших осмотрели медики. Угрозы их жизни нет.