«Белавиа», БЖД и автобусные компании перешли на зимний график работы

Источник материала: Аргументы и факты

В ночь с 26 на 27 октября многие европейские страны перешли на зимнее время. В связи с этим корректируется расписание транспортного сообщения в Беларуси.

В частности, на зимний график работы перешла «Белавиа». Новое расписание движения самолетов будет действовать с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно. Кроме того, изменился график движения поездов и автобусных компаний.

Подробную информацию можно уточнить в кассах, а также по телефонам справочных служб и на сайтах транспортных компаний.