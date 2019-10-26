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«Белавиа», БЖД и автобусные компании перешли на зимний график работы

27.10.2019 16:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа», БЖД и автобусные компании перешли на зимний график работы
Фото из открытых источников

В ночь с 26 на 27 октября многие европейские страны перешли на зимнее время. В связи с этим корректируется расписание транспортного сообщения в Беларуси.

«Белавиа», БЖД и автобусные компании перешли на зимний график работы Страны-соседки Беларуси в ночь на 27 октября перейдут на зимнее время

В частности, на зимний график работы перешла «Белавиа». Новое расписание движения самолетов будет действовать с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно. Кроме того, изменился график движения поездов и автобусных компаний.

Подробную информацию можно уточнить в кассах, а также по телефонам справочных служб и на сайтах транспортных компаний.

 
 
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Новое расписание будет действовать до конца марта 2020 года.
 
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